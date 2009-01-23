ضرب الاجلی برای کادرفنی برق تعیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی کلانتری در غیاب محمد عباسی، سرمربی برق شیراز که در گفتگوی پایان بازی با خبرنگاران شرکت نکرد، اظهار داشت: ضرب الاجلی برای کادرفنی برق تعیین نشده چرا که مسئولان باشگاه کاملا به مشکلاتی که برای این تیم پیش آمده واقف هستند.

وی ادامه داد: قصد استفاده از جوانان باشگاه را در نیم فصل دوم داشتیم تا با تجربه ای که از نیم فصل اول در کنار دیگر بازیکنان با تجربه تیم کسب می کنند حضور درخشانی داشته باشند ولی با از دست داد چند بازیکنان مثل داریوش یزدانی و مهدی شیری تمام تفکرات ما به هدر رفت.

کلانتری افزود: با مصدومیت تعدادی از بازیکنان و همچنین رفتن تعدادی از آنها مجبور شدیم از تعداد بیشتری از جوانان در ترکیب تیم استفاده کنیم که این موضوع باعث شد برق با تبعات فراوانی از جمله سقوط در جدول رده بندی مواجه شد.

مربی برق تصریح کرد: با وجود اینکه در بازی قبلی مقابل استقلال تهران با چهار گل و در این بازی مقابل فولاد با سه گل شکست خوردیم ولی تیم با چنین شرایطی راضی کننده بود.

کلانتری عنوان کرد: هفت فصل را در کنار تیم برق شیراز گذرانده ام و همواره مشکلاتی همانند خطر سقوط به رده پایین را احساس می کردیم ولی در پایان با سربلندی از سد این مشکلات عبور کرده ایم.وی در پایان اظهار داشت: به این تیم امیدواری بسیاری داریم و می توانیم این تیم را در لیگ براتر حفظ کنیم.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و برق شیراز در پایان با نتیجه 3 بریک به سود فولاد در ورزشگاه تختی اهواز به پایان رسید.