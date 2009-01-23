بازیکنان فولاد با اضطراب بازی کردند/ بازیکنان خوبی دراختیار داریم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی پس از کسب پیروزی در مقابل برق شیراز در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: متاسفانه فولاد در این بازی بسیار مضطرب و نگران بازی کرد و این موضوع به دو دلیل صورت می گیرد.

وی ادامه داد : اول اینکه وضعیت ما در جدول رده بندی آنگونه که انتظار داریم نیست و دوم اینکه با تیمی بازی می کردیم که از تیم های خوب این دوره از رقابت ها است و استحقاق حضور در این رده بسیار نازل را ندارد.

جلالی نقطه قوت فولاد دراین دوره از بازی ها را قدرت روانی بالای این تیم دانست وگفت: قدرت روانی بازیکنان فولاد در این بازی و بازی های دیگر همواره به ما کمک کرده و باعث شده امتیازات فراوانی به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: بازیکنان خوبی دراختیار داریم که هر تیمی آرزوی داشتن آنها را دارد ولی آنها یک ضعف بزرگ دارند که در لحظات حساس اشتباهات فاحشی انجام می دهند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به بازی قبل این تیم که با نتیجه یک بر صفر به سود پیروزی تهران به پایان رسید، عنوان کرد: صحیح است که این بازی را واگذار کردیم ولی در جریان بازی تیم بازنده ای نبودیم، موقعیت های فراوانی را به دست آوردیم ولی بازیکنان در نواختن ضربات نهایی دقت لازم را نداشتد ولی خوشبختانه در این بازی این سناریو تکرار نشد و توپ های ما به گل تبدیل شد.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و برق شیراز در پایان با نتیجه 3 بریک به سود فولاد در ورزشگاه تختی اهواز به پایان رسید.