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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۳۹

صعود سایپا و ابومسلم /

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته بیست و سوم / یکه تازی استقلال

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته بیست و سوم / یکه تازی استقلال

در پایان هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای تیم فوتبال استقلال فاصله خود را با مدعیان قهرمانی بیشتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که تیم‌های دوم تا هفتم جدول رده بندی لیگ برتر متحمل شکست و تساوی شدند، تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل صباباتری فاصله خود را با مدعیان قهرمانی بیشتر کرد.

این هفته جابجایی خاصی در رده‌های اول تا دهم جدول رده بندی به وجود نیامد اما سایپا و ابومسلم توانستند به ترتیب با برتری پرگل مقابل تیم‌های داماش و ذوب آهن اصفهان دو پله در جدول رده بندی صعود کنند.

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1- استقلال

23

14

4

5

52

25

27+

46

2- ذوب آهن

23

11

8

4

39

32

7+

41

3- سپاهان

23

9

10

4

33

25

8+

37

4- پرسپولیس

23

10

7

6

38

31

7+

37

5- صبای قم

23

8

11

4

30

24

6+

35

6- مس کرمان

23

9

7

7

33

27

6+

34

7- پیکان

23

9

6

8

34

30

4+

33

8- مقاومت

23

8

8

7

24

26

2-

32

9- فولاد

23

8

7

8

32

30

2+

31

10- راه آهن

23

8

6

9

26

26

0

30

11- سایپا

23

7

8

8

31

35

4-

29

12- ابومسلم

23

8

4

11

29

32

3-

28

13- ملوان

23

6

10

7

24

27

3-

28

14- پاس

23

7

6

10

26

35

9-

27

15- اس اهواز

23

7

6

10

26

36

10-

27

16- برق

22

5

7

10

27

31

4-

22

17- داماش

23

3

9

11

27

41

14-

18

18- پیام

22

4

6

12

22

40

18-

18

کد مطلب 821408

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