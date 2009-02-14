دکتر محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این موضوع گفت: حد کاری ما اجازه نوشتن و کار جدی و طولانی­مدت را نمی­دهد، یعنی فقط گاهی فرصت می‌کنم داستانکی بنویسم و متاسفانه از این حد و اندازه فراتر نمی­رود یعنی فرصتش نیست.



وی افزود: گاهی می­بینیم کسانی که کار اجرایی در رده‌های بالا دارند تالیفی دارند. این نکته بسیار ارزشمند است اما این سوال را نیز برای من به وجود می‌آورد و احساس می­کنم که این دوستان یا وظیفه­شان را خوب انجام نمی­دهند و یا تالیف و پژوهش آنها اشکال دارد. در واقع کار اجرایی فرصت کافی برای در اختیار ما نمی­گذارد.



این نویسنده در ادامه گفت: در حدود دو سال پیش که تنها چند ماهی از مسولیتهای من می­گذشت و در هیئت علمی دانشگاه از جمله کسانی بودم که بیش از چهار مقاله داشتند در یک مصاحبه این سوال از من پرسیده شد و من این نکته را گوشزد کردم که این مقاله‌ها ربطی به کارفعلی‌ام ندارند چون با توجه به مسئولیتم وقت کافی برای چنین کارهایی ندارم و این مقاله‌ها مربوط به قبل از قبول مسولیتم بوده‌است اما به علت فاصله زمانی چاپ کارها باعث شده که این مسئله چنین نمودی پیدا کند.



وی در پایان گفت: اما برای نویسنده­ها معمولا حضور در یک شرایط نو اندوخته­ای ایجاد می­کند که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد.