۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

از سوی کادر فنی ؛

اسامی تیم ملی برای دیدار با تایلند اعلام شد/ سیاوش اکبرپور دعوت شد

کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان اسامی بازیکنان دعوت شده برای دیدار این تیم برابر تیم ملی فوتبال تایلند را اعلام کرد که در بین اسامی نام سیاوش اکبرپور از استقلال به عنوان بازیکنی جدید به چشم می خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر است: 

سید مهدی رحمتی – وحید طالبلو- رحمان احمدی – مجید غلام نژاد- محسن بنگر – سید جلال حسینی – حسین کعبی – هادی عقیلی – پیروز قربانی – حسن اشجاری – ستارزارع – کریم باقری – محمد نوری – محمدرضا خلعتبری – مازیار زارع – احسان حاج صفی – خسرو حیدری – کیانوش رحمتی – میثم بائو – آرش برهانی – سید محمد مهدی سید صالحی – سیاوش اکبرپور و غلامرضا رضایی.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان باید ساعت 12 فردا خود را در محل هتل آکادمی ملی المپیک به کادر فنی معرفی کنند. دیدار ایران و تایلند روز نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

