اسامی تیم ملی برای دیدار با تایلند اعلام شد/ سیاوش اکبرپور دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر است:

سید مهدی رحمتی – وحید طالبلو- رحمان احمدی – مجید غلام نژاد- محسن بنگر – سید جلال حسینی – حسین کعبی – هادی عقیلی – پیروز قربانی – حسن اشجاری – ستارزارع – کریم باقری – محمد نوری – محمدرضا خلعتبری – مازیار زارع – احسان حاج صفی – خسرو حیدری – کیانوش رحمتی – میثم بائو – آرش برهانی – سید محمد مهدی سید صالحی – سیاوش اکبرپور و غلامرضا رضایی.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان باید ساعت 12 فردا خود را در محل هتل آکادمی ملی المپیک به کادر فنی معرفی کنند. دیدار ایران و تایلند روز نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.