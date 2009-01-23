بیک زاده مرتکب خطای پنالتی شد/ انگیزه زیادی داشتم

محسن بیاتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلوب افزود: بازی جذابی بود، هواداران استقلال و صبا از تماشای این مسابقه لذت بردند. در این مسابقه هر لحظه توپ روی یک دروازه بود که این به جذابیت مسابقه اضافه می کرد.

وی که فصل گذشته تیم فوتبال استقلال را در مسابقات لیگ برتر همراهی می کرد، افزود: معمولا هر بازیکن که از تیمی می رود در رویارویی با آن تیم انگیزه زیادی پیدا می کند. من هم امروز انگیزه زیادی داشتم و به دنبال این بودم که گلزنی کنم.

مهاجم تیم فوتبال صبای قم در خصوص برخوردش با هاشم بیک زاده در محوطه جریمه استقلال گفت: فکر می کنم بیک زاده مرتکب خطای پنالتی شد اما اظهارنظر در این خصوص را به کارشناسان داوری می سپارم.

بیاتی نیا با اذعان به اینکه تیم فوتبال استقلال نمایش خوبی در دیدار با صباباتری داشت، افزود: استقلال خوب بازی کرد اما فکر می کنم در 20 دقیقه آخر مسابقه این تیم صبا بود که جریان بازی را در دست داشت. ما حاکم میدان بودیم اما با بدشانسی نتوانستیم از فرصت‌های خود استفاده کنیم. در این بازی اگر شانس با ما یار بود به هیچ وجه نتیجه را واگذار نمی کردیم.

روبرو نشدن بیاتی نیا با فضلی در زمان تعویض سوژه پرسش دیگر خبرنگار مهر از مهاجم صباباتری بود که وی در پاسخ به آن گفت: هیچ مشکلی بین من و فریدون نیست ما دو دوست خوب هستیم که در کنار هم برای موفقیت صبا تلاش می کنیم. اینکه در زمان تعویض باهم روبرو نشدیم تنها به این خاطر بود که می خواستیم جریان بازی قطع نشود و سریع‌تر کار را دنبال کنیم.