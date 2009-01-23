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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۲۶

باباجان :

در ضیافت صهیونیستها شرکت نمی کنم

در ضیافت صهیونیستها شرکت نمی کنم

وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به افزایش اعتراض های داخلی به ادامه روابط ترکیه- تل آویو، گفت : به هیچ وجه در ضیافتی که صهیونیستها ترتیب داده باشند شرکت نمی کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، "علی باباجان" که قرار است روز یکشنبه در نشستی با حضور وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، مصر و اردن برای بررسی آتش بس در غزه شرکت کند در گفتگویی کوتاه با شبکه TRT گفت : حتی اگر آنها مرا به این ضیافت دعوت هم کنند بازهم در آن شرکت نمی کنم.

این نشست به دعوت اتحادیه اروپا برگزار می شود.

این درحالی است که باباجان روز چهارشنبه 2 بهمن نیز درنشستی با حضور نمایندگان پارلمان اروپا شرکت کرده بود اما در پایان آن هیچ بیانیه ای صادر نشد. خبرنگاران اجازه حضور در این نشست و تهیه خبر از آن را نداشتند.

باباجان این سخنان را در واکنش به موج اعتراض های داخلی به دلیل حضور "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه در نشست شرم الشیخ مصر به همراه نمایندگان رژیم صهیونیستی گفت.  

کد مطلب 821438

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