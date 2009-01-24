تیم کوراش خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت 40 کشتی گیر در قالب 10 تیم از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران و قم و در پنج وزن در بجنورد برگزار شد.

در پایان، در بخش تیمی، خراسان شمالی با چهار مدال طلا، پنج مدال نقره و چهار مدال برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیمهای تهران با یک طلا و خراسان رضوی با چهار برنز نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این دوره از مسابقات قرار گرفتند.

در اوزان، 66 کیلوگرم مصطفی دلیریان، 73 کیلوگرم علی فرزانه، در 81 کیلو مرتضی یزدانی، هر سه از خراسان شمالی با کسب نشان طلا به مقام اول هر وزن دست یافتند.

در90 کیلوگرم، ناصر اکبری از تهران و ایوب حسنی در مثبت 90 کیلوگرم از خراسان شمالی نیز به عنوان قهرمانی دست یافتند.

نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم ملی کوراش دعوت خواهند شد.