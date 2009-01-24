نیاز به 7 میلیارد دلار برای اجرای پروژه های پارس جنوبی در سال 88

علی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بدون این هزینه پروژه‌هایی که به مرحله نهایی رسیده و آماده اجرا هستند، به نتیجه نخواهند رسید. البته رئیس جمهور قول داده‌اند برای سال آینده 10 میلیارد دلار به فازهای پارس جنوبی اختصاص بدهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت تولید فاز 19 روزانه 50 میلیون متر مکعب است، بیان کرد: در مناقصه فاز 19 شرکت‌های خصوصی و دولتی شرکت کرده‌اند و در حال بررسی‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا یک ‌ماه آینده پیشنهاد قیمت را بدهند تا نتیجه مناقصه اعلام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش بینی می شود در فاز 19 پارس جنوبی حدود 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

وکیلی در مورد آخرین وضعیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی، توضیح داد: با وارد مدار شدن فازهای 9 و 10 ، روزانه10 میلیارد فوت مکعب گاز از پارس جنوبی تولید خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس برآوردهای صورت گرفته مجموع ذخایر میدان پارس جنوبی در حدود 14.2 تریلیون متر مکعب گاز برابر با 8 درصد ذخایر شناخته شده جهان است.