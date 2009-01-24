عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-منابع خبری عربی نوشتند: تظاهرات مردمی در ترکیه در حمایت ازمردم غزه و محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی نظر اعراب را به خود جلب کرد.

-یک سوم از نمایندگان عراق خواستار آزادی "منتظر الزیدی" خبرنگار شبکه العراقیه شدند.

-سه حزب راستگرا و چپگرای اسپانیا از دولت این کشور خواستند تا هرگونه صادرات سلاح را به اسرائیل متوقف کند.

-"الیاس المر" وزیر دفاع لبنان چهارشنبه آتی با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه، وزیردفاع سوریه و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در دمشق دیدار می کند.

-کاخ سفید اعلام کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا روزگذشته با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و نخست وزیر انگلیس و کانادا در تماسی تلفنی مذکراتی انجام داد.

-نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه احتمالا هفته آتی به خاورمیانه می رود.

-هیئت حماس درحال حاضر در قاهره به سر می برد.

-واشنگتن با حمایت و تایید لندن، در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ممانعت از ارائه شهادت کمیسر آنروا و معاون دبیرکل در امور انسانی این سازمان از فاجعه غزه تلاش می کنند.

-خبرهای به دست آمده حاکی از آن است که امکان تعیین سفیر سوریه در لبنان تا پایان ماه جاری میلادی وجود دارد.