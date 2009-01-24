  1. بین الملل
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۴۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

-منابع خبری عربی نوشتند: تظاهرات مردمی در ترکیه در حمایت ازمردم غزه و محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی نظر اعراب را به خود جلب کرد.

-یک سوم از نمایندگان عراق خواستار آزادی "منتظر الزیدی" خبرنگار شبکه العراقیه شدند.

-سه حزب راستگرا و چپگرای اسپانیا از دولت این کشور خواستند تا هرگونه صادرات سلاح را به اسرائیل متوقف کند.

-"الیاس المر" وزیر دفاع لبنان چهارشنبه آتی با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه، وزیردفاع سوریه و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در دمشق دیدار می کند.

-کاخ سفید اعلام کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا روزگذشته با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و نخست وزیر انگلیس و کانادا در تماسی تلفنی مذکراتی انجام داد.

-نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه احتمالا هفته آتی به خاورمیانه می رود.

-هیئت حماس درحال حاضر در قاهره به سر می برد.

-واشنگتن با حمایت و تایید لندن، در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ممانعت از ارائه شهادت کمیسر آنروا و معاون دبیرکل در امور انسانی این سازمان از فاجعه غزه تلاش می کنند. 

-خبرهای به دست آمده حاکی از آن است که امکان تعیین سفیر سوریه در لبنان تا پایان ماه جاری میلادی وجود دارد.

کد مطلب 821478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه