عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-منابع خبری عربی نوشتند: تظاهرات مردمی در ترکیه در حمایت ازمردم غزه و محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی نظر اعراب را به خود جلب کرد.
-یک سوم از نمایندگان عراق خواستار آزادی "منتظر الزیدی" خبرنگار شبکه العراقیه شدند.
-سه حزب راستگرا و چپگرای اسپانیا از دولت این کشور خواستند تا هرگونه صادرات سلاح را به اسرائیل متوقف کند.
-"الیاس المر" وزیر دفاع لبنان چهارشنبه آتی با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه، وزیردفاع سوریه و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در دمشق دیدار می کند.
-کاخ سفید اعلام کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا روزگذشته با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و نخست وزیر انگلیس و کانادا در تماسی تلفنی مذکراتی انجام داد.
-نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه احتمالا هفته آتی به خاورمیانه می رود.
-هیئت حماس درحال حاضر در قاهره به سر می برد.
-واشنگتن با حمایت و تایید لندن، در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ممانعت از ارائه شهادت کمیسر آنروا و معاون دبیرکل در امور انسانی این سازمان از فاجعه غزه تلاش می کنند.
-خبرهای به دست آمده حاکی از آن است که امکان تعیین سفیر سوریه در لبنان تا پایان ماه جاری میلادی وجود دارد.
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