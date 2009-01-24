"بنجامین باتن" فینچر در 13 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی پنجشنبه اسامی نامزدهای 24 بخش جوایز اسکار 2009 را اعلام کرد و فیلم "بنجامین باتن" با نامزدی در 13 رشته بیشترین بخت را برای دریافت جوایز امسال دارد. براد پیت در این فیلم که یکی از فیلم‌های موفق فصل جوایز امسال بود نقش مردی را بازی می‌کند که با گذشت زمان جوان می‌شود. "بنجامین باتن" در بخش اسکار بهترین فیلم با "فراست / نیکسن" ران هوارد، "میلک" گاس ون سنت، "خواننده" استفن دالدری و "میلیونر زاغه‌نشین" دنی بویل رقابت می‌کند.



"مورد عجیب بنجامین باتن" با بازی براد پیت با نامزدی در 13 رشته پیشتاز جوایز اسکار امسال است فینچر در بخش بهترین کارگردان، دنی بویل ("میلیونرزاغه‌نشین")، استفن دالدری ("خواننده")، کلینت ایستوود ("بچه عوضی") و ران هوارد ("فراست / نیکسن") را به عنوان رقیب پیش رو دارد. پیت نیز در بخش بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه است و دیگر رقبای این بخش شامل ریچارد جنکینز برای "میهمان"، فرانک لانجلا برای "فراست / نیکسن"، شان پن برای "میلک" و میکی رورک برای "کشتی‌گیر" هستند. آن هاتاوی برای "ریچل ازدواج می‌کند"، آنجلینا جولی برای"بچه عوضی"، ملیسا لئو برای "رود یخزده"، مریل استریپ برای "تردید" و کیت وینسلت برای "خواننده" نامزدهای اسکار بهترین بازیگر زن هستند. همان طور که انتظار می‌رفت هیث لجر بازیگر فقید استرالیایی برای بازی در نقش جوکر در فیلم "شوالیه تاریکی" به کارگردانی کریستوفر نولان در بخش بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد شد، اما فیلم جدید مجموعه بتمن از راه‌یابی به دیگر بخش‌های مهم اسکار امسال از جمله بهترین فیلم و کارگردان جا ماند. "میلیونر زاغه‌نشین" بویل نیز که داستان آن در بمبئی روی می‌دهد در مجموع در 10 رشته نامزد اسکار است. جاش برولین ("میلک")، رابرت داونی جونیر ("تندر استوایی")، فیلیپ سیمور هافمن ("تردید") و مایکل شانون ("مسیر انقلابی") در کنار هیث لجر نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد مکمل را تشکیل می‌دهند. نامزدهای بخش بهترین بازیگر زن مکمل نیز عبارتند از ایمی آدامز ("تردید")، پنه‌لوپه کروز، ("ویکی کریستینا بارسلونا")، وایولا دیویس ("تردید")، تاراجی پیو هنسن ("مورد عجیب بنجامین باتن") و مارسیا تومی ("کشتی‌گیر").



در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان فیلم‌های "عقده بادر ماینهوف" اولی ادل از آلمان، "کلاس" لورن کانته از فرانسه، "انتقام" گتس اشپیلمان از اتریش، "خروجی" یوجیرو تاکیتا از ژاپن و "والس با بشیر" آری فولمن از رژیم صهیونیستی برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند. "وال - ای"، "بولت" و "کنگ فو پاندا" نامزدهای بخش بهترین فیلم انیمیشن هستند و نامزدهای بخش اسکار بهترین مستند بلند عبارتند از خیانت" الن کوراس، برخوردها در انتهای دنیا" ورنر هرتسوگ، "باغ" اسکات همیلتن کندی، "مرد روی سیم" جیمز مارشال و Trouble the Water تیا لسین و کارل دیل. فهرست نامزدهای اسکار امسال را فورست ویتکر بازیگر برنده اسکار و سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بورلی هیلز لس آنجلس اعلام کردند. در 20 سال اخیر 15 فیلم که بیشترین نامزدی اسکار را داشته‌اند، در نهایت جایزه اسکار بهترین فیلم آن سال را نیز برنده شده‌اند.

شگفتی بزرگ این دوره اسکار نامزدی "شوالیه تاریکی" موفقترین فیلم سال 2008 در هشت رشته است که جز بهترین بازیگر مرد مکمل برای هیث لجر فقید، دیگر نامزدی‌های آن در بخش‌های فنی است و نامی از کریستوفر نولان هم در میان نامزدها دیده نمی‌شود.

مراسم اعطای جوایز هشتاد و یکمین دوره اسکار روز 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار و از شبکه ABC پخش می‌شود. اسامی نامزدهای 24 بخش اسکار 2009 به شرح زیر است:



* بهترین فیلم:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، "فراست / نیکسن"، "میلک"، "خواننده"، "میلیونر زاغه‌نشین"



* بهترین کارگردان:

دیوید فینچر، "مورد عجیب بنجامین باتن" / ران هوارد، "فراست / نیکسن" / گاس ون سنت، "میلک" / استفن دالدری،"خواننده" / دنی بویل، "میلیونر زاغه‌نشین"

* بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:

"رود یخزده"، کورتنی هانت / "بی‌غم"، مایک لی / "در بروژ"، مارتین مکدانا / "میلک"، داستین لنس بلک / "وال - ای"، اندرو استنتن، جیم ریردون، داستان اصلی از اندرو استنتن و پت داکتر

براد پیت و دیوید فینچر هر دو با "بنجامین باتن" نامزد اسکار شده‌اند

* بهترین فیلمنامه اقتباسی:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، فیلمنامه از اریک راث، داستان از اریک راث و رابین سوئیکورد / "تردید"، جان پاتریک شنلی / "فراست / نیکسن"، پیتر مورگان / "خواننده"، دیوید هیر / "میلیونر زاغه‌نشین"، سایمن بوفوی



* بهترین بازیگر مرد:

ریچارد جنکینز، "میهمان" / فرانک لانجلا، "فراست / نیکسن" / شان پن، "میلک" / براد پیت، "مورد عجیب بنجامین باتن" / میکی رورک، "کشتی‌گیر"



* بهترین بازیگر زن:

آن هاتاوی، "ریچل ازدواج می‌کند" / آنجلینا جولی، "بچه عوضی" / ملیسا لئو، "رود یخزده" / مریل استریپ، "تردید" / کیت وینسلت، "خواننده"



* بهترین بازیگر مرد مکمل:

جاش برولین،"میلک" / رابرت داونی جونیر، "تندر استوایی" / فیلیپ سیمور هافمن، "تردید" / هیث لجر، "شوالیه تاریکی" / مایکل شانون، "مسیر انقلابی"

* بهترین بازیگر زن مکمل:

ایمی آدامز، "تردید" / پنه‌لوپه کروز، "ویکی کریستینا بارسلونا" / وایولا دیویس، "تردید" / تاراجی پی. هنسن، "مورد عجیب بنجامین باتن" / مارسیا تومی، "کشتی‌گیر"



* بهترین فیلم بلند انیمیشن:

"بولت" (والت دیسنی)، کریس ویلیامز و بایرون هوارد / "کنگ فو پاندا" (دریم ورکس انیمیشن)، جان استیونسن و مارک آزبورن / "وال - ای" (والت دیسنی)، اندرو استنن



* بهترین فیلم انیمیشن کوتاه:

La Maison en Petits Cubes، کانیو کاتو / Lavatory – Lovestory، کنستانتین برونزیت / Oktapodi، ایمود موکابری و تی‌یری مارشان / Presto، داگ سوئیتلند / This Way Up، آلن اسمیت و آدام فولکز



* بهترین فیلم کوتاه زنده:

"روی خط"، رتو کافی / "مانون روی آسفالت"، الیزابت مار و الیور پونت / "پسر جدید"، استف گرین و تامارا آنژی / "خوک"، تیوی ماگنوسون و دورت هوگ / Toyland، یوکن الکساندر فریدانک



* بهترین طراحی هنری:

"بچه عوضی"، طراح هنری: جیمز جی. موراکامی، طراح صحنه: گری فتیس / "مورد عجیب بنجامین باتن"، طراح هنری: دانلد گراهام برت، طراح صحنه: ویکتور جی. زالفو / "شوالیه تاریکی"، طراح هنری: ناتان کراولی، طراح صحنه: پیتر لاندو / "دوشس"، طراح هنری: مایکل کارلین، طراح صحنه: ربکا الوی / "مسیر انقلابی"، طراح هنری: کریستی زی، طراح صحنه: دبرا شوت



* بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان:

"عقده بادر ماینهوف" اولی ادل از آلمان / "کلاس" لورن کانته از فرانسه / "خروجی" یوجیرو تاکیتا از ژاپن / "انتقام" گتس اشپیلمان از اتریش / "والس با بشیر" آری فولمن از رژیم صهیونیستی



* بهترین فیلمبرداری:

"بچه عوضی"، تام استرن / "مورد عجیب بنجامین باتن"، کلودیو میراندا / "شوالیه تاریکی"، والی فیستر / "خواننده"، کریس منجیز، راجر دیکینز / "میلیونر زاغه‌نشین"، آنتونی داد منتل



* بهترین جلوه‌های ویژه تصویری:

"مورد عجیب بنجامین لاتن"، اریک باربا، استیو پریگ، برت دالتن و کریگ بارون / "شوالیه تاریکی"، نیک دیویس، کریس کاربولد، تیم وبر و پل فرانکلین / "آیرون من"، جان نلسن، بن اسنو، دان سودیک و شین ماهان



* بهترین طراحی لباس:

"استرالیا"، کاترین مارتین / "مورد عجیب بنجامین باتن"، ژاکلین وست / "دوشس"، مایکل اُکانر / "میلک"، دنی گلیکر / "مسیر انقلابی"، آلبرت وولسکی



* بهترین مستند بلند:

خیانت"، الن کوراس / برخوردها در انتهای دنیا"، ورنر هرتسوگ و هنری کایزر / "باغ"، اسکات همیلتن کندی / "مرد روی سیم"، جیمز مارشال و سایمن چین / Trouble the Water، تیا لسین و کارل دیل



* بهترین مستند کوتاه:

وجدان نم ان"، استیون اکازاکی / "آخرین ذره"، ایرنه تیلور برودسکی و تام گرانت / "لبخند بزن پینکی"، مگان میلان / "شاهدی از بالکن اتاق 306"، آدام پرتوفسکی و مارگارت هاید



* بهترین تدوین:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، کرک بکستر ، آنگیس وال / "شوالیه تاریکی"، لی اسمیت / "فراست / نیکسن"، مایک هیل، دان هنلی / "میلک"، الیوت گراهام / "میلیونر زاغه‌نشین"، کریس دیکنز



* بهترین صداگذاری:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، دیوید پارکر، مایکل سمانیک، رن کلایس و مارک وینگارتن / "شوالیه تاریکی"، لورا هیرشبرگ، گری ریتسو و اد نوویک / "میلیونر زاغه‌نشین"، ایان تاپ، ریچارد پرایک و رسول پوکوتی / "وال - ای"، تام مایرز، مایکل سمانیک و بن برت / "تحت تعقیب"، کریس جنکینز، فرانک ای. مونتانو و پتر فوریت



* بهترین تدوین صدا:

"شوالیه تاریکی"، ریچارد کینگ / "آیرون من"، فرانک اولنر و کریستوفر بویز / "میلیونر زاغه‌نشین"، تام سایرس / "وال – ای"، بن برت و متیو وود / "تحت تعقیب"، ویلی استیمن



* بهترین موسیقی:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، الکساندر دپلا / "مقاومت"، جیمز نیوتن هوارد / "میلک"، دنی الفمن / "میلیونر زاغه‌نشین"، آ. آر. رحمان / "وال - ای"، تامس نیومن



* بهترین ترانه:

"روی زمین" - "وال ـ ای"، موسیقی از پیتر گابریل و تامس نیومن، شعر از پیتر گابریل / Jai Ho - "میلیونر زاغه‌نشین"، موسیقی از آ. آر. رحمان، شعر از گلزار / O Saya - "میلیونر زاغه‌نشین"، موسیقی از آ. آر. رحمان، شعر از مایا آرولپراگاسم



* بهترین چهره‌پردازی:

"مورد عجیب بنجامین باتن"، گرگ کانوم / "شوالیه تاریکی"، جان کالیونه و کانر اُسالیوان / "هلبوی 2: ارتش طلایی"، مایک الیزالد و توم فلوتس