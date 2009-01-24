حماس روند رایزنی خود را در قاهره تکمیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، منابع خبری اعلام کردند: هیئت اعزامی حماس به قاهره امروز در این شهر با مسئولان و مقامات مصری رایزنی خود را درباره برقراری آتش بس دائمی در نوارغزه تکمیل می کند.

این هیئت شش نفره از مرزهای بین نوارغزه و مصر در گذرگاه رفح عبور کرد و وارد قاهره شد.

هیئت مذکور با عمر سلیمان رئیس دستگاه جاسوسی مصر که مسئولیت مذاکرات درباره آتش بس را پیش از این برعهده داشت، دیدار می کند.

فوزی برهوم سخنگوی حماس هم در روزهای اخیر با اعلام خبر سفر هیئت مذکور به قاهره اعلام کرد: این هیئت به منظور محقق شدن اهداف ملت فلسطین از جمله لغو حلقه محاصره و بازشدن گذرگاه ها از جمله گذرگاه رفح به قاهره می رود.

حماس قبول آتش بس دائمی را به توقف حملات رژیم صهیونیستی و لغو محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه ها مشروط کرد.

رژیم صهیونیستی حملات بی امان و وحشیانه خود را علیه مردم نوارغزه هفتم دی ماه (27 دسامبر) آغاز کرد و سرانجام بعد از 22 روز مجبور به پذیرش آتش بس شد.