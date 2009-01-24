رائول کاسترو به روسیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، " ایگور سچین" گفت:" دیدار رسمی رهبر کوبا از روسیه در ماه جاری میلادی انجام خواهد شد."

وی افزود: بخش رسمی دیدار وی برای 30 ژانویه ( 11 بهمن ماه) برنامه ریزی شده است.

سچین به این مسئله اشاره کرد که جزئیات دقیق برنامه کاسترو همچنان در حال تدوین است.

معاون نخست وزیر روسیه تصریح کرد: هم روسیه و هم کوبا از زمان آخرین دیدار کاسترو از مسکو در سال 1984 بسیار تغییر کرده اند.

" ریکاردو کابریساس" معاون رئیس شورای وزرای کوبا هم گفت که در دیدار کاسترو دو طرف چندین توافقنامه را امضا خواهد کرد. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

