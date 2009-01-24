40 هزار نفر در کشور صاحب دفترچه بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادعلی الفت پور معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در همایش استعلام بیمه پایه ایرانیان گفت: از روز آغاز اجرای این طرح تا کنون افراد فاقد دفترچه بیمه با مراجعه به سازمان بیمه خدمات درمانی محل زندگی خود برای گرفتن دفترچه اقدام کردند و دفترچه آنان نیز صادر شده است.

وی افزود: این همایش در راستای اجرای هر چه بهتر بیمه پایه ایرانیان با دعوت از مجریان این طرح در سراسر کشور برگزار شد تا هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت گیرد.

با اجرای این طرح اصل 4 و 9 قانون بیمه همگانی کشور برای نخستین بار در کشور محقق می شود.

در این طرح مردم می توانند تنها با پرداخت 50 درصد از حق بیمه سالیانه معادل 33 هزار تومان در سال به صورت اختیاری از خدمات درمانی و بستری بهره مند شود.

افرادی که به دلیل مشکلات و محدودیتهای مالی قادر به پرداخت این مقدار سهم نباشند در صورت تایید استحقاق آنان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش عمده ای از یک دوم سهم بیمه شده نیز تخفیف داده می شود.