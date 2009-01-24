گلزنی مهدی رجب زاده / حریف استقلال شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین هفته از مرحله گروهی و انتخابی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری چهار بازی آغاز شد که با پیروزی تیم‌های الشارجه، الوحده، الوصل و الشعب همراه بود. در این بین شکست الجزیره در مصاف با الشعب جالب‌ترین نتیجه‌ای بود که در دیدارهای شب گذشته رقم خورد.

صدرنشین لیگ امارات که هفته گذشته صعود خود به مرحله دوم مسابقات فوتبال جام اتصالات را قطعی کرده بود، آخرین دیدارش در این مرحله را با شکست برابر الشعب پشت سرگذاشت. در این بازی ابتدا مارتینز در دقیقه 32 الجزیره را پیش انداخت و در ادامه تیم الشعب با گلزنی نبیل ابراهیم احمد در دقایق 45 و 89 شکست یک برصفر را با برتری 2 بریک عوض کرد.

در شبی که مهرداد اولادی در دیدار الشباب - الشارجه توفیقی در گلزنی نداشت و ایمان مبعلی هم سهمی در پیروزی 2 بریک الوصل برابر الخلیج نداشت، مهدی رجب زاده توانست تک گل تیم الظفره را در شکست 2 بریک این تیم برابر الوحده به ثمر برساند. الظفره این بازی را در پایان با نتیجه 2 بریک واگذار کرد تا شانس راهیابی به مرحله دوم مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات را از دست بدهد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات به شرح زیر است:

گروه A

* الشباب یک - الشارجه 2

گلها: محمد ناصر (79) برای الشباب و ادریسو نافییو (6) و علی محمد راشد (13 - گل به خودی) برای الشارجه

* الظفره یک - الوحده 2

گلها: مهدی رجب زاده (54 - پنالتی) برای الظفره و آندری لوسیانو داسیلوا (59) و علی هاشم (66) برای الوحده

جدول رده بندی:

1- الوحده 14 امتیاز، 2- الشباب 9 امتیاز، 3- الشارجه 5 امتیاز، 4- الظفره 3 امتیاز

گروه B

* الخلیج یک - الوصل 2

گلها: عباس مویوا (48) برای الخلیج و سعید الکاس (32 و 59) برای الوصل

* الشعب 2 - الجزیره یک

گلها: نبیل ابراهیم (45 و 89 - پنالتی) برای الشعب و مارتینز (32) برای الجزیره

جدول رده بندی:

1- الجزیره 15 امتیاز، 2- الوصل 8 امتیاز، 3- الخلیج 5 امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- الشعب 5 امتیاز- تفاضل گل 7-

امشب در همین چارچوب دو بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

شنبه - 5/11/87

گروه C

* العین - الاهلی

* النصر - عجمان