نیترات موجود در آب برخی مناطق تهران سلامت کودکان را تهدید می کند

مهندس غلامرضا شقاقی با عنوان این مطلب که وجود آلاینده های شیمیایی در منابع آب به مرور زمان باعث بیماریهای مزمن می شود به خبرنگار مهر گفت: وجود نیترات در آب شرب ناشی از نبود سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب است.

پیش از این محمدباقر صدوق مدیرکل محیط زیست استان تهران اعلام کرده بود که آب شرب مناطق جنوب و جنوب شرقی تهران که از آبهای زیرزمینی تامین می شود دارای درصد بالایی از نیترات بوده و سلامت مردم این مناطق را تهدید می کند.

رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اجرای کامل سیستم دفع فاضلاب در شهر تهران اظهارداشت: تا زمانی که این سیستم به صورت کامل اجرا نشود مطمئنا منابع آب تهران آلوده خواهد شد.

شقاقی از احتمال ورود فاضلاب به منابع آب زیرزمینی شهر تهران خبر داد و افزود: شرکتهای آب و فاضلاب مسئول تامین شرب هستند و وزارت بهداشت ناظر بر امور مربوطه است.

نیترات (No-3) یکی از آنیونهای معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می شود. این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است ونقش مهمی را درچرخه نیتروژن دارد نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود.

وجود نیترات در آب شرب باعث اختلال در انتقال اکسیژن شده و مشکلاتی را برای کودکان به وجود می آورد غلامرضا شقاقی

شقاقی با عنوان این مطلب که نیترات بیشتر برای کودکان شیرخوار مضر است افزود: وجود نیترات در آب شرب باعث اختلال در انتقال اکسیژن شده و مشکلاتی را برای کودکان به وجود می آورد. رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تایید این مطلب که مصرف آب شرب دارای نیترات بالای استاندارد برای مادران شیرده نیز مضر است، افزود: کودکان شیرخوار به دلیل مصرف زیاد آب بیشتر در معرض خطر هستند.

به گفته شقاقی استاندارد نیترات در آب 50 میلی گرم بر حسی " یونی نیترات " است و اگر بالاتر از این مقدار باشد مصرف آن آب مضر است.

رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر نظارت شدید این وزارتخانه بر آب آشامیدنی تهران اظهارداشت: راه حل اساسی فقط تسریع در اجرای کامل سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب است.

شقاقی در عین حال از تصفیه آب شرب تهران از سوی شرکت آب و فاضلاب خبر داد و افزود: شرکت آب و فاضلاب با استفاده از سیستم تصفیه اجازه ورود آب آلوده ب شبکه آب شرب را نمی دهد.