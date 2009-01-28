آموزش و پرورش آمار دقیقی از دانش آموزان معتاد ندارد

دکتر هومن نارنجیها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آموزش و پرورش برنامه دقیق و روشنی در این زمینه ندارد چرا که ساختار درستی را طراحی نکرده و همچنین تعداد کارشناسان آنها کم است.

این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش سال گذشته رتبه اول در پیشگیری از اعتیاد را کسب کرده و به همین مناسبت از رئیس جمهور لوح تقدیر نیز دریافت کرد.

آماری از دانش آموزان معتاد نداریم

نارنجیها با اعلام اینکه سن شروع استفاده از مواد مخدر در ایران 23.5 است قیمت پایین و دسترسی آسان را یکی از عوامل کاهش سن اعتیاد عنوان کرد و گفت: اگر چه دسترسی آسان با کاهش سن اعتیاد بی رابطه نیست ولی بدانید که جوانهای ما معطل قیمت نخواهند شد.

مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی از دانش آموزان معتاد در کشور دارید گفت: چون تا به حال در این زمینه تحقیق و پژوهشی انجام نداده ایم، آماری از دانش آموزان معتاد نداریم.

حتما مواد مخدر و دانش آموز معتاد در مدارس داریم

نارنجیها تاکید مسئولان آموزش و پرورش را مبنی بر عدم وجود مواد مخدر در مدارس تکذیب کرد و گفت: مگر می شود در مدارس مواد نباشد. صد درصد وجود دارد و ما حتماً دانش آموز معتاد داریم ولی آمار دقیق و روشنی در این زمینه نداریم.

در سال گذشته جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی از وجود 30 هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر داده بود که این آمار بعد از انتشار از سوی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و پرورش تکذیب شد.

در سال گذشته جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی، از وجود 30 هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر داده بود

مدیر کل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره علل عدم پژوهش در زمینه اعتیاد دانش آموزان گفت: وقتی آموزش و پرورش آمار روشنی از اختلالات آشکار همچون فشار خون، دیابت، کوتاهی قد و... ندارد چگونه می تواند از اختلالات پنهانی همچون اعتیاد آمار درستی داشته باشد.



نارنجیها به مقایسه آمار مرگ و میر در اثر اعتیاد، تصادفات جاده ای و همچنین فشار خون اشاره کرد و گفت: اگر دقت کنیم موارد دیگری هست که باید در دانش آموزان بررسی شود و تا کنون به آنها توجه نکرده اند.

آموزش و پرورش با تاخیر همکاری می کند

مدیر کل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید براینکه آموزش و پرورش در فرایند همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاخیر همکاری می کند گفت: البته آموزش و پرورش ما در زمینه اعتیاد از کشورهای دیگر اوضاع بهتری دارد. همه صحبت می کنند که اعتیاد مدارس را پر کرده است ولی اصلا این طور نیست.

نارنجیها به وضعیت اعتیاد در مدارس اروپایی و آمریکایی اشاره کرد و گفت: در کشورهایی مثل بریتانیا والدین به دنبال پیدا کردن مدارس پاک برای تحصیل فرزندان خود هستند در حالی که در کشور ما اینگونه نیست.

مدیر کل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال که " منظور شما این است که باید صبر کنیم تا مدارس ما نیز از نظر اعتیاد مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی شوند و بعد به دنبال درمان به جای پیشگیری در آنها باشیم" گفت: اصلا این طور نیست. ولی ما نمی خواهیم که در این زمینه سیاه نمایی شود چرا که ما باید در پیشگیری از اعتیاد فعالیت کنیم و شک نکنید که مسئول تر از آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه وجود ندارد. ما به زودی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را در این زمینه آغاز می کنیم.

تنها فعالیت انجام شده در آموزش و پرورش برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان چاپ جزوه بوده است هومان نارجی ها

نارنجیها فعالیتهای انجام شده در حوزه پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان را تنها چاپ جزوهایی در این زمینه و آموزش معلمان عنوان کرد.آسیب شناسان معتقدند که علت گرایش جوانان به خصوص دانش آموزان به مواد مخدر در ناسازگاری والدین با همدیگر، عدم امنیت در خانواده، وضع نامناسب اقتصادی، همنشینی با دوستان ناباب، ازدواج نابسامان بسیاری از پدر و مادران و قابل دسترس بودن سیگار و دیگر مواد مخدر است.

بسیاری از دانش آموزان برای رهایی از فشارهای روانی که خانواده و جامعه بر آنها وارد می کند در دام مواد مخدر گرفتار می شوند.

مدیر کل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر به وضعیت اعتیاد دانش آموزان در کشورهای اروپایی و آمریکایی اشاره کرد و با بیان اینکه سن دسترسی به سیگار در اروپا و آمریکا 13 سال است، در پاسخ به این سئوال که سن دسترسی سیگار در ایران چند سال است، گفت: ما چون متولی سیگار در ستاد مبارزه با مواد مخدر نیستیم، آماری در این زمینه نداریم.