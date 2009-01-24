صهیونیستها مانع اقامه نماز جمعه مسلمانان فلسطین در مسجدالاقصی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین، با وجود به پایان رسیدن جنگ و تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل در نوار غزه، اما همچنان رژیم صهیونیستی با مسدود کردن خیابانهای اصلی اطراف مسجدالاقصی و با قرار دادن موانع متعدد مانع از اقامه نماز از سوی شهروندان مسلمان فلسطین شد.

نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر اسرائیل به تفتیش و بازرسی شهروندان فلسطینی پرداخته و کارتهای شناسایی آنها را بررسی می کردند و اجازه تردد به آنها در خیابانهای اصلی شهر قدس از سوی صهیونیستها داده نمی شد.

این در حالی است که صدها نمازگزار دیروز جمعه نماز خود را در خیابانهای منتهی به مسجدالاقصی و در اطراف درهای آن اقامه کردند.

خطیبان نماز جمعه ضرورت پایداری و مقاومت ملت فلسطین را یادآور شده و خروج نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل را از نوار غزه نشانه شکست آنها خواندند.

پس از اقامه نماز جمعه نیز راهپیمایی نمازگزاران با شعارهایی که نشانه مقاومت مردم فلسطین و محکومیت صهیونیستها بود، برگزار شد.