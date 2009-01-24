حماس به نماینده اصلی ملت فلسطین تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"حسام قدر" یک مقام نظامی جنبش فتح در شهر نابلس گفت: جنبش اسلامی حماس در حال تبدیل شدن به سازمان اصلی ملی فلسطین در نتیجه جنگ غزه است.

وی که به تازگی و پس از پنج سال و نیم اسارت در زندانهای رژیم صهیونیستی آزاده شده، افزود:" ما به دوره ای وارد شده ایم که حماس هم اکنون قدرتمندتر از گذشته شده است ."

قدر تصریح کرد:" دوره آن ( حماس) از زمان حمله اسرائیل در 27 دسامبر آغاز شد."

به نوشته این روزنامه، کاهش شدید حمایت از فتح و بی اعتبار شدن ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل ضعف وی در جنگ 22 روزه غزه کار را برای آمریکا و اتحادیه اروپا که ادعا کنند فتح نماینده واقعی جامعه فلسطینی است، بسیار دشوار خواهد کرد. جامعه بین المللی نیز احتمالا به حاشیه راندن حماس در بازسازی غزه را غیرممکن خواهد دید.

" قسان قطیب" وزیر پیشین برنامه ریزی فلسطین هم گفت:" حماس در نشان دادن خود به عنوان حزب مقاومت بسیار موفق عمل کرده، در حالیکه فتح و ابومازن خود را به عنوان مخالفان مقاومت در زمانی نشان دادند که مردم خواستار مقاومت بودند."

وی افزود: وقتی ابومازن در دو روز اول درگیری، حماس را در حمله اسرائیل به غزه مقصر دانست، در نظر فلسطینیها به شدت وجهه خود را تخریب کرد.

به نوشته ایندیپندنت، علاوه بر جنگ غزه عامل دیگری هم برای ضعیف بودن ابومازن و جنبش فتح وجود دارد و آن اینکه سالهای متمادی مذاکره با اسرئیل هیچ دستاوردی نداشته و اسرائیلیها در کرانه باختری شهرکسازی کرده اند.