دیده بان حقوق بشر به "جنایات جنگی" اسرائیل در غزه رسیدگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تهاجم وحشیانه اخیر اسرائیل به نوار غزه دارای ابعاد مختلفی بود؛ این مسئله از بعد سیاسی بسیار حائز اهمیت بود و توانست در حوزه منطقه ای دولت های حامی رژیم صهیونیستی را در تنگنای سیاسی عجیبی قرار بدهد.

همچنین بلحاظ فاجعه انسانی این تهاجم دارای ابعاد گسترده تر و عمیق تری بود. در تهاجم اخیر همدردی جهانی بسیار گسترده تری با مردم غزه صورت گرفت به گونه ای که برای نخستین بار سیاستهای تل آویو به عنوان یک رژیم ضد بشری در بسیاری از محافل بشری زیر سؤال رفت.

در همین رابطه "جو استورک" معاون دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص علل و ریشه های این جنگ می گوید: اسرائیل در بمباران نوارغزه علت آن را موشک باران شهرک های خود از سوی حماس اعلام کرده اما ذکر این نکته ضرورت دارد که این امر توجیهی برای اقدامات خشونت بار اسرائیل نمی شود.

جو استورک در خصوص نتایج این جنگ می گوید: من از صحبت درباره نتایج سیاسی آن خود داری می کنم اما باید عنوان کرد که جنگ، حجم عظیمی از تخریب و درد و رنج را سبب گردیده است.

وی می گوید: ما موارد زیادی را ذکر کرده ایم که نیاز به رسیدگی سازمان ها و نهادهای خارجی در این ارتباط دارد تا مشخص شوند که آیا اسرائیل مسئول نقض جدی قوانین و مقررات بین المللی از جمله مسئول جنایات جنگی رخ داده بوده است یا خیر.

این مقام سازمان ملل در عین حال ضمن انتقاد از دو طرف درگیری به سبب آسیب رسیدن به غیر نظامیان به ویژه در غزه می گوید: ما به شدت ابعاد اقدامات نظامی اسرائیل از جمله استفاده از فسفر سفید و همچنین عملیات در مناطق پر جمعیت غیر نظامی را مورد انتقاد قرار داده ایم.

وی در عین حال بدون اشاره به حق ملت فلسطین برای مقاومت، به گروههای مبارز توصیه می کند که از شلیک موشک بپرهیزند.