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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

"40 سالگی" رئیسیان با بازی حاتمی کلید خورد

"40 سالگی" رئیسیان با بازی حاتمی کلید خورد

لیلا حاتمی امروز صبح در نخستین صحنه فیلم سینمایی "40 سالگی" به کارگردانی علیرضا رئیسیان مقابل دوربین محمود کلاری رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح نخستین سکانس این فیلم در رستورانی در خیابان میرداماد تهران فلیمبرداری شد و در آن حاتمی و پریا مرادیان بازی کردند. کلاری مدیر فیلمبرداری، نظام‌الدین کیایی صدابردار و ایرج رامین‌فر طراح صحنه و لباس "40 سالگی" هستند.

فیلمنامه این اثر بر اساس داستان "40 سالگی" ناهید طباطبایی نوشته شده و فیلم پس از "ایستگاه متروک" دومین همکاری حاتمی و رئیسیان است و دلمشغولی‌های فیلمساز را روایت می‌کند. محور داستان یک زن است که به واسطه ماجرای زندگی او یک داستان عاشقانه تازه و متفاوت در سینمای ایران روایت می‌شود.

کد مطلب 821616

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