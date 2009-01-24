"40 سالگی" رئیسیان با بازی حاتمی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح نخستین سکانس این فیلم در رستورانی در خیابان میرداماد تهران فلیمبرداری شد و در آن حاتمی و پریا مرادیان بازی کردند. کلاری مدیر فیلمبرداری، نظامالدین کیایی صدابردار و ایرج رامینفر طراح صحنه و لباس "40 سالگی" هستند.
فیلمنامه این اثر بر اساس داستان "40 سالگی" ناهید طباطبایی نوشته شده و فیلم پس از "ایستگاه متروک" دومین همکاری حاتمی و رئیسیان است و دلمشغولیهای فیلمساز را روایت میکند. محور داستان یک زن است که به واسطه ماجرای زندگی او یک داستان عاشقانه تازه و متفاوت در سینمای ایران روایت میشود.
نظر شما