لایروبی استخرهای متروکه در تامین آب مزارع صومعه سرا موثر است

نماینده صومعه سرا در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر 160 حلقه چاه و استخر متروکه در شهرستان صومعه سرا وجود دارد که با احیاء و لایروبی آنها برای آبیاری مزارع نیازی به آب سد منجیل نیست.

وی افزود: با لایروبی انهار می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای از هدر رفتن آب جلوگیری و سطوح بیشتری از اراضی را آبیاری کرد.

نماینده صومعه سرا همچنین با اعلام اینکه 54 روستای این شهرستان با راه اندازی طرح غرب آبرسانی شده است متذکرشد: در چهار سال گذشته 96 روستای این منطقه زیر پوشش آسفالت قرار گرفته است.

دلخوش با اشاره به اینکه امسال 13 روستایی این شهرستان گاز رسانی می شود اظهارکرد: کیشستان، صیقلان تولم، ازگم، پیشخان، کسما، نفوت، تطف، پشتمسار، مناربازار، زرکام و باقلاکش و... از جمله این روستاها است.

نماینده صومعه سرا بر لزوم تکمیل پروژههای نیمه تمام در شهرستان تاکید کرد و افزود: مسئولان در یک برنامه زمان بندی شده پروژههای عمرانی را در مدت زمان معین به اتمام برسانند تا هزینه هایی که از این جهت به کشور تحمیل می شود به حداقل برسد.

دلخوش به توانایی استان گیلان به ویژه صومعه سرا در زمینه های صنعت، کشاورزی، گردشگری، فرهنگ و تمدن اشاره کرد و یادآورشد: باید از این فرصتها برای توسعه روزافزون استان و منطقه استفاده کرد.