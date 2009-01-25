حرکت اسلالوم از صفر شروع نمی شود / در گوانگجو شرکت می کنیم

مصطفی ثمری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من سالها پیش در دهه 70 قهرمان رشته اسلالوم یا آبهای خروشان بودم و چند سالی نیز مسئولیت این کمیته را برعهده داشتم اما با نظر فدراسیون قایقرانی، رشته کاناپولو را در ایران راه اندازی و به عنوان سرمربی این رشته آبی از سال 1374 تیم های ملی بانوان و مردان را همراهی کردم.

وی با بیان اینکه کاناپولو درطی این سالها موفقیت های خوبی در میادین آسیایی و جهانی کسب کرده است، گفت: بسیار خوشحال هستم که تلاشهای من در این رشته به نتیجه رسیده است. بطوریکه تیم مردان درهمان اولین سال مدال برنز قهرمانی آسیا را کسب کرد و طی دو سال پیش نیز تیم کاناپولوی بانوان و جوانان(مردان) عنوان قهرمانی آسیا را بدست آوردند.

وی با بیان اینکه با رشته اسلالوم(آبهای خروشان) بیگانه نیست، افزود: حرکت رشته اسلالوم از صفر شروع نمی شود اما برنامه های این رشته به دلیل نبود پیست و بسیاری از مسائل دیگر در یک سال گذشته به آهستگی دنبال شده است. قطعا با یک برنامه ریزی خوب می توان به رشد قایقرانان این رشته در آینده امیدوار شد.

رئیس کمیته اسلالوم فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: من به تازگی حکم خود را دریافت کرده ام و قرار است در مدت دو هفته برنامه های خود را برای توسعه رشته اسلالوم به هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی ارائه دهم، بنابراین نمی توانم در حال حاضر بدون بررسی بر روی تمامی جوانب اظهار نظری در این خصوص انجام دهم.

ثمری با تاکید بر اینکه قایقرانان اسلالوم قطعا در بازیهای آسیایی 2010 شرکت می کنند، تصریح کرد: تمام برنامه ریزی های اولیه این رشته متمرکز بر روی بازیهای گوانگجو خواهد بود.

صد و سی ونهمین نشست هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی در هفته گذشته با انتخاب مصطفی ثمری سرمربی تیم کاناپولو ایران به سمت رئیس کمیته اسلالوم برگزار شد.