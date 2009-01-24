طرح اصولگرایان برای انتخاب کاندیدای اصلی و سایه در انتخابات آتی

غلامحسین امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین که با خبرنگارمهرگفتگو می کرد، درپاسخ به سئوالی مبنی برفعالیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم، اظهار داشت: در حال حاضر اصولگرایان نیز در حال انجام فعالیتهایی برای انتخابات آتی هستند؛ به گونه ای که آقایان احمدی نژاد، قالیباف ، پورمحمدی و شاید هم تعداد دیگری عزم خود را برای حضور در انتخابات آتی جزم کرده اند.

وی افزود: موضوعی که هم اکنون درجبهه اصولگرایان مطرح است، انتخاب یک کاندیدای اصلی و یک کاندیدای احتیاطی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم است تا بتوان برای تحولات موجود در عرصه انتخابات تدابیر لازم را اندیشید.

امیری ادامه داد: تاخر و تقدم کاندیدای اصلی و سایه به زودی و احتمالا در اسفند ماه مشخص و اعلام خواهد شد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اصولگرایان اعلام اقدامات خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم را به قطعی شدن عملکرد اصلاح طلبان درانتخابات آتی منوط کرده اند یا خیر، گفت: بالاخره این موضوع هم می تواند یکی از راهکارهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: البته هر روز اخبار متناقضی از عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات آتی به گوش می رسد و تا زمانی که ثبت نام ها آغاز نشود، نمی توان گفت که کاندیدای قطعی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم خاتمی ، میرحسین موسوی و یا کروبی است.

امیری همچنین تصریح کرد: اگر هر یک از آقایان میرحسین و یا خاتمی در انتخابات آتی به طور قطعی ثبت نام کنند، اصولگرایان هم تدابیر لازم را می اندیشند.