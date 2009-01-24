عدم هماهنگی تصمیمات دولتی با سیستم بانکی علت پرداختن نکردن وامها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد علی رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر این مجمع افزود: کمبود نقدینگی بانکها پرداخت وام هایی نظیر ازدواج، مسکن، خرید خودرو و... را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: علت اصلی بروز این مشکل عدم تعامل و هماهنگی تصمیمات دولتی با سیستم بانکی کشور است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه این کمبود نقدینگی اعطای تسهیلات 2 میلیونی ازدواج را به هریک از زوجین را نیز با مشکل مواجه کرده است گفت: پرداخت وام ازدواج به جوانان در اولویت قرار دارد و دولت در قبال این تاخیرباید پاسخگو باشد.



نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شواری اسلامی با اشاره به ارسال ابلاغیه ریاست جمهوری به سیستم بانکی کشور مبنی بر وام ازدواج به زوج های جوان گفت: در حال حاضر بانکها به دلیل کمبود نقدینگی از پرداخت آن به متقاضیان خودداری می کنند.