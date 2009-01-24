حمایتهای صنفی از مطبوعات کشور ضعیف است

حسین افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: دلیل ضعیف بودن حمایتهای صنفی از مطبوعات، ضعیف بودن تشکلهای صنفی این رسانه است که این امر، دلایل متعددی دارد.

وی ادامه داد: بسیاری فکر می کنند که تشکلهای صنفی از جمله تشکلهای صنفی مربوط به مطبوعات، همیشه رنگ سیاسی به خود می گیرد که به دنبال این امر، حمایتهای لازم و کافی در خصوص تشکیل تشکلهای صنفی مطبوعات و ادامه فعالیت آنها به عمل نمی آید.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: به دنبال عدم حمایتهای لازم و کافی از مطبوعات، این رسانه ها از بسیاری جهات آسیب پذیر می شوند و نمی تواننت به وظایف ذاتی خود به خوبی عمل کنند.

افخمی در این خصوص گفت: یکی از مهمترین پیامدهای عدم حمایتهای یادشده از مطبوعات، محافظه کار شدن دست اندرکاران این رسانه به خصوص خبرنگاران است که به دنبال این امر، این افراد از وظیفه اصلی خود بازمی مانند و به سراغ فعالیتهای می روند که ممکن است با فلسفه وجودی آنها در تعارض باشد.

رئیس مرکز پژوهشهای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه افزود: پرداختن به خبرها و مطالب غیرضروری برای جلب منابع مالی مورد نیاز از سوی دس اندرکاران مطبوعت از تبعات محافظه کار شدن آنها است که این امر، ضرورت تشکیل تشکلهای صنفی قوی و حامی و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

افخمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم مطبوعات از نظر اطلاع رسانی و نقد مسائل مختلف جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون وجود تشکل صنفی قوی و حامی و تحقق همه حمایتهای لازم نمی تواند به خوبی و به طور کامل به وظایف ذاتی خود عمل کند و همواره به انجام رسالت خود در جامعه پایبند بماند.