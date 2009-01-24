تبریز میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق هماهنگی های به عمل آمده تاکنون از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان،‌گرجستان، ‌قزاقستان، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ترکمنستان و افغانستان برای حضور در این رقابت های دعوت شده که شرکت کنندگان قطعی طی روزهای آنیده مشخص خواهند شد .

به گفته وی، مقرر شده است در این دوره از رقابتها 2 و یا 3 تیم نیز از کشورمان حضور داشته باشند .