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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

تبریز میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال دهه فجر

تبریز میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال دهه فجر

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی اعلام کرد: بر اساس درخواست این اداره کل و تصمیم فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی، مسابقات بین المللی گرامیداشت دهه فجر در شهر تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق هماهنگی های به عمل آمده تاکنون از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان،‌گرجستان، ‌قزاقستان، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ترکمنستان و افغانستان برای حضور در این رقابت های دعوت شده که شرکت کنندگان قطعی طی روزهای آنیده مشخص خواهند شد.

به گفته وی، مقرر شده است در این دوره از رقابتها 2 و یا 3 تیم نیز از کشورمان حضور داشته باشند.

فخاری با بیان اینکه تاریخ دقیق برگزاری مسابقات فوق متعاقبا" اعلام می شود، اظهارداشت: اداره کل تربیت بدنی استان تمامی تلاش خود را برای میزبانی باشکوه و بهتر این رقابتها به کار خواهد بست و در این راه اطمینان می دهیم که تیم های شرکت کننده با رضایت کامل تبریز را ترک خواهند کرد.

کد مطلب 821646

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