تبریز میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق هماهنگی های به عمل آمده تاکنون از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان،گرجستان، قزاقستان، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ترکمنستان و افغانستان برای حضور در این رقابت های دعوت شده که شرکت کنندگان قطعی طی روزهای آنیده مشخص خواهند شد.
به گفته وی، مقرر شده است در این دوره از رقابتها 2 و یا 3 تیم نیز از کشورمان حضور داشته باشند.
فخاری با بیان اینکه تاریخ دقیق برگزاری مسابقات فوق متعاقبا" اعلام می شود، اظهارداشت: اداره کل تربیت بدنی استان تمامی تلاش خود را برای میزبانی باشکوه و بهتر این رقابتها به کار خواهد بست و در این راه اطمینان می دهیم که تیم های شرکت کننده با رضایت کامل تبریز را ترک خواهند کرد.
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