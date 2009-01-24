اختصاص 28 میلیارد ریال اعتبارات حوادث به شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید علیرضا حسینی صبح امروز در جلسه ستاد حوادث شهرستان درمیان که به منظور تسریع در روند توزیع و جذب اعتبارات حوادث در مرحله دوم خشکسالی و سرمازدگی برگزارشد، تصریح کرد: اعتبارات حوادث در مرحله دوم در دو ردیف مقابله با اثرات خشکسالی و سرمازدگی در بخش ‌های مختلف به‌ خصوص بخش کشاورزی با تایید ستاد حوادث شهرستان قابل هزینه است.

وی اختصاص مبلغ قابل توجهی از اعتبارات حوادث را به خراسان جنوبی بی سابقه خواند و اظهار داشت: این مهم با تلاش مسئولین استانی به ویژه استاندار و در سایه توجه ویژه مسئولین دولت نهم به مناطق محروم محقق شده است.

به گفته وی مرمت و بازسازی قنوات، خرید تجهیزات اضطراری و بازسازی انشعابات فرسوده آب شهری در بخش آب و فاضلاب شهری، تکمیل پروژه های آبرسانی خونیک چهارتنگ ، کلاته ملا وفخرود، نگهداری و بهره برداری از شبکه های آب شرب رو ستایی، آبرسانی سیار در بخش آب و فاضلاب روستایی، آبرسانی سیار به عشایر و خرید تانکر ثابت آبرسانی ، کانال کشی و لوله گذاری در بخش کشاورزی و تفکیک آب شرب از آب مصرفی فضای سبز در مرکزشهرستان بخشی از اقدامات آتی دستگاه‌ های اجرایی شهرستان اعم از جهاد کشاورزی ، آب و فاضلاب شهری و روستایی و امور عشایر و شهرداری اسدیه است.

حسینی بر پیگیری مدیران ادارات شهرستان درمیان بر جذب اعتبارات حوادث که در قالب پروژه تعریف شده تاکید کرد و افزود: جذب این اعتبارت بخصوص در بخش کشاورزی تلاش فراوانی را از سوی مدیران شهرستانی می طلبد.

وی تصریح کرد: 7.7 درصد از مجموع کمک های اخیر حوادث استانی سهم استانداری خراسان جنوبی برای شهرستان درمیان منظور شده است که در زمینه مرمت قنوات، تولید نهال، احداث کانال و استخر، بیمه دام های سنگین و سبک، بیمه باغات گردو و زرشک و جبران خسارات ناشی از سرمازدگی در روستاهای شهرستان هزینه خواهد شد.

فرماندار شهرستان درمیان توسعه همه جانبه بیمه محصولات کشاورزی و دامی را مناسب ترین راهکار تامین امنیت سرمایه گذاری و جبران خسارات احتمالی در بخش کشاورزی و دامپروری دانست و خواستار جهت دهی اعتبارات حوادث به سمت توسعه بیمه محصولات کشاورزی و دامی شد.