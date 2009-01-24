اجرای تمامی مصوبات سفر رئیس جمهور در امور آّب قزوین

کیومرث دانشجو مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سفر اول دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور به استان قزوین و با تصویب هیئت دولت مقرر شد وزارت نیرو مطالعات سدهای نهب، بالاخانلو و باراجین و امکان سنجی انتقال آب شاهرود و سایر حوضه های همجوار به دشت قزوین، تخصیص آب از سفره های آب زیرزمینی برای تأمین آب شرب مورد نیاز روستاها و شهرهای استان و بررسی و تأمین آب مورد نیاز صنایع استان و مجتمع های گلخانه ای را متناسب با ظرفیت آبی استان تا پایان برنامه چهارم انجام دهد و نسبت به تشکیل شرکت آب منطقه ای قزوین هم اقدام نماید.

دانشجو با اشاره به تشکیل شرکت آب منطقه ای قزوین در مهرماه سال 85 که یکی از دستاوردهای مصوبات سفر اول است و با اعلام انجام تمامی مصوبات سفر رئیس جمهور در این شرکت اظهار داشت: مطالعات کانال تغذیه و پخش سیلاب دشت قزوین و تغذیه مصنوعی غرب قزوین در دست انجام است و عملیات احداث کانال تغذیه مصنوعی تاکستان از محل اعتبارات بانک جهانی و با پیشرفت متناسبی در حال اجرا بوده و طرح بند انحرافی و حوضچه های تغذیه مصنوعی دلیچای هم اتمام یافته و در آستانه تحویل موقت است.

دانشجو مجموع اعتبارات تخصیص یافته به طرحهای یاد شده را بالغ بر 29 میلیارد و 280 میلیون ریال اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین افزود: مطالعات تکمیلی مرحله اول سد بالاخانلو انجام یافته و مطالعات مرحله اول تکمیلی سد و مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی طبق برنامه زمانبندی مربوطه توسط شرکت آب منطقه ای قزوین دردست انجام بوده که اعتبارات تخصیص یافته برای مطالعات سد یاد شده تاکنون هفت میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی افزود: همچنین مطالعه بر روی رودخانه باراجین انجام یافته که با توجه به دلایل فنی، استفاده از آب رودخانه مذکور با شرایط موجود برای حفظ اثرات تغذیه آنها بر منابع آب زیرزمینی مورد تأکید وزارت نیرو قرار گرفته است.

دانشجو اظهار داشت: امکان سنجی انتقال آب شاهرود هم از دیگر مصوبات سفر اول رئیس جمهور است که در قالب مطالعات یکپارچه حوضه آبریز قزل اوزن و سفید رود توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران با جدیت کامل در دست انجام است.

وی احداث سد نهب از دیگر مصوبات هیئت دولت را از آرزوهای دیرین مسئولین و مردم منطقه دانست و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای قزوین و ابلاغ تخصیص آب سد نهب و اخذ مصوبات لازم از وزارت نیرو، با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی سیستم انحراف آب سد نهب آغاز شده است و احداث بدنه و تأسیسات وابسته سد نیزاز محل اعتبارات ملی و فاینانس در دست پیگیری بوده که اعتبارات تخصیص یافته به این پروژه تاکنون بالغ بر 61 میلیارد و 300 میلیون ریال است.

به گفته مهندس دانشجو برای تحقق سایر مصوبات هم با اخذ مجوز لازم و تخصیص آب ازسفره های آب زیرزمینی نسبت به تأمین آب شرب مورد نیاز روستاها و شهرهای استان خارج از نوبت اقدام شده و متناسب با ظرفیت آبی استان و تخصیصهای اخذ شده از وزارت نیرو در خصوص تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی، دام و طیور و مجتمع های گلخانه ای اقدام لازم بعمل آمده است.