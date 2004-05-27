ظرفيت خطوط اتوبوسراني با اجراي طرح ويژه نيروي انتظامي 35 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: حضور جدي ماموران راهنمايي رانندگي و كنترل هاي اخير در زمينه طرح ترافيك و خطوط ويژه حجم جابه جايي مسافران از 800 نفر به ازاي هر اتوبوس به 1050 تا 1100 نفر افزايش يافته است.

وي صرفه جويي در وقت ، سرمايه هاي مردمي و كاهش مصرف سوخت را از ديگر مزاياي اجراي اين طرح برشمرد و اظهار داشت: از زمان اجراي طرح مذكور بنده وهمه مديران و معانين شهرداري به هيچ وجه از خطوط ويژه استفاده نكرديم و اميدواريم كه در اينده هم مجبور نشويم اين كار را بكنيم.

شهردار تهران تاكيد كرد: تردد وسايل نقليه متفرقه در خطوط ويژه علاوه بر تلف كردن وقت سايرين موجب بروز حوادث دلخراشي خواهد شد.

وي همچنين در خصوص نحوه برگزاري مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال بنيان گذار انقلاب گفت: ستاددي در شهرداري تهران با همكاري ستاد مركزي برگزاري اين مراسم تدابير و برنامه ريزي هاي مناسبي در زمينه جابه جايي مهمانان، اداره محيط مراسم ، پذيرايي و اسكان مهمانان، تزئين شهر و پيام رساني در سطح شهر صورت داده است .

وي در بخش ديگري از سخنان خود اخذ سود هاي سنگين در ازاي اعطاي وام مسكن را از مشكلات اساسي شهرداري هاي تمام مناطق برشمرد و گفت: بانك ها تا زماني كه پايان كار شان صادر نشود اقدام به دريافت سود هاي سنگين بعنوان مشاركت مردمي مي كنند در حاليكه به علت وجود نواقص يا عدم رعايت نكات فني و قانوني در ساخت و سازها صدورپايان كار به زمان زيادي نياز دارد.

احمدي نژاد اين مساله را موجب بالا رفتن قيمت مسكن بر شمرد و افزود: افراد براي فرار از پرداخت سود هاي كلان به بانك ها و تقسيط وام دست به يكسري اقدامات خلاف قانون مي زنند يا دچار مشكلات مالي فراوان مي شوند.

وي اقدامات سازمان هاي غير پاسخگو را از ديگر مشكلات شهرداري ها برشمرد و اظهار داشت: برخي از دستگاهها به يكباره با گذاشتن نامي بر روي برخي اماكن و ساختمان ها دور آنرا خط مي كشند و از يك سو براي ساكنان منطقه يا منزل مسكوني مذكور مشكل ايجاد مي كنند و از سوي ديگر افزايش سريع قيمت ساختمان ها در منطقه، جلوگيري از احياي ساختمان هاي فرسوده بافت هاي قديمي بويژه در منطقه 12 و تغيير تدريجي بافت جمعيتي منطقه را موجب مي شوند.

وي در ادامه تاكيد كرد: دولت بايد مطابق قانون مراجع تصميم گيرنده براي مردم را ملزم به رفع آسيب هاي وارده به مردم در اثر تصميمگيري مذكور كند .

شهردار تهران اظهار داشت: از اين پس اگر سازمان هاي مسئول طي 5 سال كار تملك اراضي تغيير كاربري داده شده را انجام ندهند شهرداري به مالكان اين زمين ها اجازه دخل و تصرف و ساخت و ساز در املاك شان را مي دهد.

وي در خصوص ساماندهي مشاغل و صنايع مزاحم و |آلاينده به خبرنگاران گفت: طرح هايي براي انتقال صنايع آلاينده به مراكزي در خارج از شهر يا تغيير شيوه فعاليت آنها ، رعايت مسايل بهداشتي و نكات ايمني و .. انجام گرفته است.

احمدي نژاد همچنين با اشاره به مشل سد معبر از تمام مغازه داران ، كسبه و صنايع خواستار رعايت حقوق مردم و خودداري از اشغال معابر عمومي شد و تصريح كرد:ماموران شهرداري در برخورد با متخلفين بايد رعايت ادبو تمام جهات اخلاقي ، انساني و قانوني را بكنند.

وي همچنين در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در مورد نشست زمين در منطقه 9 و دره فرحزاد تهران گفت: در تهران 300 قنات وجود داشت ولي اغلب آنها در پي ساختن ساختمان هاي جديد كه چند طبقه آن در زير زمين است مسدود شدند و در نتيجه به علت وجود سد مصنوعي ارتفاع آب در منطقه بالا آمده و موجب نشست خاك مي شود از طرفي ديگر نبود شبكه فاظلاب شهري و هدايت آب هاي سطحي به داخل زمين از ديگر علل نشست زمين در دره فرحزاد يا منطقه 9 تهران بوده است.

شهردار تهران افزود: يك تونل سال گذشته در تهران احداث شده و شيبكه ديگري نيز در سال جاري براي جمع آوري آبهاي سطحي به بهره برداري مي رسد.

وي همچنين در ارتباط با پروژه قطار شهري به خبرنگاران گفت:اين پروژه در شورا در حال بررسي است و هنوز هيچ نقطه اي از سوي شورا بعنوان مكان شروع، پايان و توقف قطار هوايي در تهران تعيين نشده و هر وقت اعلام شود از طريق منطبوعات به سمع و نظر شهروندان خواهد رسيد.