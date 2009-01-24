بررسی امکان استفاده از سوختهای دیزلی زیستی در پروازهای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آزمایشهای متعدد بر روی سوختهای زیستی و استفاده از آنها بر روی هواپیماهای خطوط هوایی در کشورهای مختلف، اکنون دانشمندان با ارائه ایده ای بلند پروازانه قصد دارند امکان استفاده از این سوختها را بر روی راکتهای فضایی مورد بررسی قرار دهند.

در همین رابطه شرکتی با نام فلومتریک سوخت دیزلی زیستی را ارائه کرده که به گفته مسئولان شرکت از توانایی و نیروی مشابهی با سوختهای دیزلی رایج برخوردار است. تحقق استفاده از چنین سوختی می تواند میزان مصرف راکتها و خطوط هوایی را که سالانه بیلیونها گالن سوخت دیزلی را مورد استفاده قرار می دهند را تحت کنترل درآورده و میزان مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهد.

با این حال با وجود نوسانات در قیمت مواد نفتی و نفت خام، توجه مسئولان نسبت به تولید سوختهای جایگزین به منظور مصرف در راکتها کاهش یافته است. در عین حال اکثریت تولید کنندگان در صنعت راکت سازی به استفاده از سوختهای فسیلی گرایش دارند و نسبت به استفاده از سوختهای پاک در این صنعت رو به گسترش تمایلی نشان نمی دهند.

تعیین کیفیت عملکرد سوختهای دیزلی زیستی در ساختار راکتها امری است که بیان آن نیازمند گذر زمان است. شرکت فلومتریک سوخت ابداعی خود را بر روی موتوری ساده مشابه آنچه سازمان ناسا به منظور کنترل وضعیت کپسول مرکوری مورد استفاده قرار داده بود، آزمایش کرده و مشاهده کرد که این سوخت توانایی تولید 371 کیلوگرم فشار را خواهد داشت که این میزان از فشار با مقدار فشاری که توسط بنزین مخصوص راکتها تولید می شود کاملا قابل مقایسه است.

همچنین به ادعای گروه تولید کننده این سوخت با ایجاد اندک تغییراتی در ساختار راکت، میزان بازدهی سوخت زیستی دیزلی به شکلی قابل توجه افزایش خواهد یافت.

جدا از میزان عملکرد این سوخت، میزان تاثیر سوخت دیزلی زیستی بر روی کاهش گازهای گلخانه ای امری است که تا کنون حکمی قطعی بر آن تعیین نشده است. گروهی بر این باورند که تولید این نوع از سوخت به واسطه پاکسازی مزارع و جنگلها میتواند به انتشار گازهای گلخانه ای دامن زند و گروهی دیگر معتقدند استفاده از خزه های دریایی و پسماندهای گیاهی در تولید سوختهای زیستی می تواند به تعدیل میزان کربن و افزایش محبوبیت سوختهای دیزلی زیستی بیافزاید.

همچنین مصرف سوختهای زیستی مشابه سوختهای فسیلی و بنزین محصولات فرعی مانند دی اکسید کربن و بخار آب را در بر خواهد داشت که هر دو در نقش گازهای گلخانه ای در تغیرات جوی زمین نقشی مهم خواهند داشت.

با وجود تمامی این تردیدها، سوخت دیزلی زیستی دارای فواید فنی برای موتور راکتها خواهد بود. این سوخت نسبت به بنزین غلیظتر است که همین امر می تواند حجم انرژی را در میزان کمتری از سوخت جای دهد. همچنین کم بودن خصوصیت احتراقی در این سوخت، ذخیره و حمل و نقل آن را آسانتر و ایمن تر خواهد کرد.

براساس گزارش نیوساینتیست، شرکت فلومتریک تنها به استفاده از این سوخت در راکتها بسنده نکرده و بر این باور است که سوخت زیستی دیزلی می تواند به زودی جایگزین بسیاری از سوختهای مهلک مانند تتراکسید نیتروژن و هیدروزین شود.

با این حال حتی در صورتی که این سوخت در صنعت تولید راکتهای فضایی جای برای خود باز کرده و به صورت جهانی مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از سوختهای سنتی در زمینه های مختلف همچنان ادامه خواهد یافت زیرا سوختهایی که برای سوختن نیازمند اکسید کننده مجزا نخواهند بود، ساده ترین روش برای تامین نیروی راکتها و فضاپیماها باقی خواهند ماند.