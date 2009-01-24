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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

رشد 94 درصدی اعتبارات شهرستان بناب

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی از رشد 94 درصدی اعتبارات شهرستان بناب طی سه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، دکتر فرخ مسجدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی افزود: در سال 84 عملکرد اعتبارات استانی در شهرستان بناب 20 میلیارد ریال بود، اما این رقم در سال 87 با سه برابر افزایش به 73 میلیارد ریال رسیده است.

وی تصریح کرد: مجموعاً نزدیک به 17 میلیارد تومان موافقتامه های استانی در ارتباط با پروژه ها و طرح های این شهرستان برای 112 پروژه در حال اجرا لحاظ شده است.

مسجدی با اشاره به پروژه های در حال اجرا در بناب ادامه داد: احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، مطالعه و احداث دانشکده فنی و مهندسی و تجهیز آن، تکمیل مدرسه 9 کلاسه قلم چی، احداث مجتمع فرهنگی و هنری، سالن ورزشی، احداث و تکمیل مجتمع دامپروری، آبرسانی، مطالعه و اجرای تاسیسات فاضلاب بناب، احداث پمپاژ روشت بزرگ، شبکه آبیاری و زه کشی دشت بناب و مجتمع آبرسانی توتاخانه-صور از جمله این پروژه ها است.

گفتنی است در پایان این جلسه، مصوباتی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر شهرستان بناب تصویب شد که اختصاص اعتباری معادل 5/1 میلیارد تومان برای فاضلاب شهری، 1 میلیارد تومان برای بیمارستان علوم پزشکی، احداث جاده بناب-نقده و پیشنهاد تبدیل 4 روستای قره چپق، آخوند قشلاق، خوشه مهر و چلقایی به شهر از مهم ترین این مصوبات بود.

کد مطلب 821705

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