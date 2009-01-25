به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره اعلام فهرست قطعی فیلمهای شرکتکننده در بخش مسابقه سینمای ایران در فاصله هفت روز مانده به آغاز جشنواره فجر، به همه حرف و حدیثها خاتمه داد.
امسال 25 فیلم در بخش سودای سیمرغ جشنواره حضور دارند که از این میان یک فیلم تنها در بخش خارج از مسابقه حضور دارد. نکته قابل بحث در این فهرست غیبت فیلمهایی چون "اخراجیها 2" مسعود دهنمکی، "درباره الی" اصغر فرهادی، "پاداش" کمال تبریزی، "کتاب قانون" مازیار میری، "برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهندوست، "طاووسهای بیپر" جواد مزدآبادی و "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده است.
شبانهروز
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که فیلمهای اول و دوم این فهرست شامل "امشب شب مهتابه"، "بیپولی"، "پستچی سه بار در نمیزند"، "تردید"، "حیران"، "شبانهروز"، "صندلی خالی" و "کودک و فرشته" در هر دو بخش "سودای سیمرغ" (مسابقه سینمای ایران) و "نگاه نو" (مسابقه فیلمهای اول و دوم) به رقابت می پردازد.
"امشب شب مهتابه" دومین محمدهادی کریمی بعد از "غیرمنتظره" به تهیهکنندگی مرتضی شایسته ساخته شده است. این فیلم با فیلمنامهای از کریمی درونمایه معنوی دارد و تفاوتهای سه نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه یک خانواده را در بستر داستانی عاطفی به تصویر میکشد. مهناز افشار، دانیال عبادی، مهوش افشارپناه، آرش تاج و امیرحسین آرمانی بازیگران این فیلم هستند.
از دیگر عوامل میتوان به محمود کلاری مدیرفیلمبرداری، محمد شایسته مدیرتولید، آرش برومند صدابردار، سارا سمیعی طراح صحنه و لباس، امیر ترابی طراح گریم اشاره کرد. کریمی فیلمنامهنویس "الهه زیگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازی"، "چشمان سیاه"، "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "شمعی در باد"، "انعکاس" و مجموعه تلویزیونی "شکرانه" است.
"به کبودی یاس" چهارمین فیلم جواد اردکانی" پس از "سبیل مردونه" به تهیهکنندگی ابراهیم اصفری و فارابی ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامهای از اردکانی داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. نقشآفرینان فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.
از دیگر عوامل میتوان به محمدتقی پاکسیما فیلمبردار، عباس رستگارپور صدابردار، محسن ملکی طراح گریم، حمید شهیری طراح صحنه و لباس جنگ، مهدی دیلمی طراح صحنه و لباس شهر، کامبیز روشنروان آهنگساز و حسین ناهید و حسین عباسی مدیر تولید اشاره کرد.
"بیپولی" دومین فیلم حمید نعمتالله" پس از "بوتیک" به تهیهکنندگی مصطفی شایسته ساخته شده است. این فیلم با فیلمنامهای از نعمتالله و هادی مقدمدوست داستان زوجی جوان را روایت میکند که درگیر یک دوره بیکاری میشوند.
بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، افسانه بایگان، علی علایی، نادر فلاح، رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو، جلال پیشوائیان، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی بازیگران، علیرضا زریندست مدیر فیلمبرداری، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، اسحاق خانزادی صدابردار فیلم هستند.
"بیست" سومین فیلم عبدالرضا کاهانی بعد از "آن جا" به تهیهکنندگی پوران درخشنده ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامهای از کاهانی و حسین مهکام داستان یک تالار پذیرایی را روایت میکند که تعدادی کارگر وابستگی عاطفی و کاری به آن دارند. قرار است تالار 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.
مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی بازیگران، شیما منفرد تدوینگر، آرش قاسمی صداگذار و امیر واجدسمیعی آهنگساز، مسعود سلامی فیلمبردار، عباس رستگارپور صدابردار، عباس درخشنده و جمهور شکیبا مدیر تولید فیلم هستند.
"پای پیاده" هفتمین فیلم فریدون حسنپور پس از "نشانی" به تهیهکنندگی علی لدنی ساخته شده است. محمدرضا فروتن و رضا ناجی نقشهای اصلی فیلم را بازی میکنند که داستان خانوادهای است که میخواهند پیر پسر خود را زن بدهند. این دومین همکاری حسنپور و فروتن پس از فیلم "وقتی همه خواب بودند" است.
فاطمه صادقی، مریم بوبانی، فریبا آهنگ، دانیال محمودنیا، قاسم شبگرد، اردشیر وزیری، الناز ثقفی، نوشین بابایی و مبینا میرزاکریمی دیگر بازیگران، نادر معصومی فیلمبردار، جهانگیر میرشکاری و بهمن الوندی صدابردار، حسن روحپروری طراح صحنه و لباس، کیومرث عباسی مدیر تولید فیلم هستند.
"پستچی سه بار در نمی زند" دومین فیلم حسن فتحی" پس از "ازدواج به سبک ایرانی" به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. فیلم داستان مردی است که در عمارت خارج شهر دختری را گروگان میگیرد تا پدر دختر را به آنجا بکشاند و با او تسویه حساب کند.
این فیلمنامه تاریخی و فلسفی را فتحی در قالبی معمایی و جنایی نوشته و علی نصیریان، محمدرضا فروتن، رویا تیموریان، باران کوثری، پانتهآ بهرام، امیر جعفری، لیلا زارع و مجید مشیری بازیگران آن هستند. امیر کریمی فیلمبردار، سعید ملکان طراح گریم، محمود سماکباشی صدابردار و عباس شوقی مسئول جلوههای ویژه فیلم هستند.
"پنالتی" سومین فیلم انسیه شاهحسینی پس از "شببخیر فرمانده" به تهیهکنندگی سیدسعید سیدزاده ساخته شده است. صادق هاتفی، محمد جمالپور، غلامعلی برومند، رضا نوری، ناخدا مجلسآرا، مجید نگراوی، قاسم زارع و محمد عفراوی بازیگران و ساعد نیکذات فیلمبردار این فیلم ورزشی هستند.
"تردید" دومین فیلم واروژ کریممسیحی است که به فاصله 17 سال پس از "پرده آخر" به تهیهکنندگی سعید سعدی ساخته شده است. داستان فیلم برداشتی آزاد از نمایشنامه "هملت" شکسپیر است. در خلاصه داستان آمده: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانوادگی را در دست گرفته است. او که هنوز از خبر درگذشت پدر حیران است، میفهمد مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. او متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده است.
بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاالله مرادی و آتش گرگانی بازیگران، بهرام بدخشانی فیلمبردار، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، پرویز آبنار صداگذار، علی صمدپور آهنگساز، محسن روزبهانی جلوههای ویژه و شرکت پاسارگاد با مشارکت فدکفیلم سرمایهگذار این فیلم هستند.
"چهره به چهره" پنجمین فیلم علی ژکان پس از "عیسی میآید" به تهیهکنندگی ژکان و سیما فیلم ساخته شده است. فیلم داستان قتل مهندس مهران شاهرخی است که پلیس در جستجوی رد قاتل او با سرنخهایی تازه روبرو میشود. جمشید هاشمپور، علی عمرانی، زهرا سعیدی، کاوه کاویان، محسن بهرامی، شیوا خنیاگر و فرانک حیدریان در فیلم بازی کردهاند.
"حیران" نخستین فیلم شالیزه عارفپور به تهیهکنندگی رخشان بنیاعتماد و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. عارفپور دستیاری فیلمسازان حرفهای چون رخشان بنیاعتماد، محمدرضا هنرمند و علیرضا رئیسیان و ساخت مستندهای "زیر پوست باران"، "گل در تاریکی" و "درون من" و فیلم کوتاه "سایه ماه" را در کارنامه دارد.
این فیلم بر اساس فیلمنامهای از عارفپور و نغمه ثمینی داستان ماهی دختر روستایی است که با حیران مهاجر جوان افغان آشنا میشود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج میکند، پیوندی که پیامدهای بسیار دارد. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی، فوژان عارفپور، محسن و پارسا مکاری و احمد یاوری شاد از بازیگران فیلم هستند.
از دیگر عوامل می توان به رخشان بنیاعتماد مشاور کارگردان، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، ساسان نخعی صدابردار، نوا روحانی مدیر تولید و گلاره کیازند عکاس اشاره کرد.
"دوزخ ، برزخ ، بهشت" سومین فیلم بیژن میرباقری پس از "روز برمیآید" به تهیهکنندگی سعید شاهسواری ساخته شده است. داستان این فیلم غیرخطی و اپیزودیک است و داستانهای هر اپیزود در عین ارتباط با هم روایتهایی مستقل را دنبال میکند. اپیزود اول درباره زوجی است که از هم جدا شدهاند، اپیزود دوم مردی را به تصویر میکشد که از گذشتههای خود یاد میکند و اپیزود سوم داستان زنی است که کارهای همسرش را پس از مرگ انجام میدهد.
مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی و رحیم نوروزی بازیگران این فیلم هستند. مرتضی پورصمدی فیلمبردار، حسین بشاش صدابردار، الهام صالحی طراح گریم، کیوان جهانشاهی آهنگساز و سعید شاهسواری تدوینگر فیلم هستند.
"زادبوم" دهمین فیلم ابوالحسن داودی پس از "تقاطع" به تهیهکنندگی داودی با مشارکت حوزه هنری و فارابی ساخته شده است. این فیلم بر اساس طرح سیدرضا میرکریمی و فیلمنامه فرید مصطفوی و داودی شکل گرفته که قصهای چندوجهی دارد و در آن ارتباط یک آدم با زادگاه، خانواده و هویت گمشدهاش بررسی میشود.
عزتالله انتظامی، بهرام رادان، رویا تیموریان، پگاه آهنگرانی، مسعود رایگان، هوشنگ توکلی، احمد کاوری و چند بازیگر آلمانی از نقشآفرینان "زادبوم" هستند. از دیگر عوامل میتوان به بهمن اردلان صداگذار، کارن همایونفر آهنگساز و نظامالدین کیایی صدابردار اشاره کرد.
بیپولی
"زمانی برای دوست داشتن" تازهترین فیلم ابراهیم فروزش پس از "هامون و دریا" به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی ساخته شده است. فیلم داستان کودکی معلول و استثنایی است که کنار پدر و مادر و برادر کوچکش زندگی میکند. تلاش او برای برقراری ارتباط با اطرافیان به ویژه اعضا خانواده شرایط و موقعیتهای مختلفی را در زندگی این افراد به وجود میآورد.
بهناز جعفری، نگین صدق گویا، علی شادمان، محسن تنابنده و عباس امیری بازیگران، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهدی صالح کرمانی صدابردار، حسین مجد طراح صحنه و لباس، محسن دارنج طراح گریم، عزیز علیزاده مدیر تولید فیلم هستند. این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان به عنون بهترین اثر مردمی انتخاب شد.
"سوپراستار" نهمین تهمینه میلانی پس از "تسویه حساب" به تهیهکنندگی محمد نیکبین ساخته شده است. فیلم داستان یک ستاره سینماست که از روزهای اوج فاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درکی تازه از زندگی میرساند. شهاب حسینی، فتانه ملکمحمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند. از دیگر عوامل میتوان به حسین ابوالصدق و محمود سماک باشی صداگذار اشاره کرد.
"شبانهروز" دومین کیوان علیمحمدی و امید بنکدار پس از "شبانه" به تهیهکنندگی سیدجمال ساداتیان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. این فیلم در چهار اپیزود داستان زندگی چند زن را به صورت تو در تو روایت میکند.
نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، حامد بهداد، نگار جواهریان، فریبا جدیکار، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، فرزان اطهری، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فلامک جنیدی، آزاده صمدی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی بازیگران فیلم هستند.
از دیگر عوامل میتوان به بنکدار و علیمحمدی نویسنده و تدوینگر، مرتضی پورصمدی مدیرفیلمبرداری، هایده قریشی مدیر تولید، آیدین ظریف طراح صحنه، شیده محمودزاده طراح لباس، سودابه خسروی طراح گریم، مهدی صالح کرمانی صدابردار اشاره کرد.
"صداها" پنجمین فیلم فرزاد موتمن پس از "جعبه موسیقی" به تهیهکنندگی علی واجدسمیعی ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامهای از سعید عقیقی ساخته شده که داستانی جنایی دارد و درباره قتلی است که در یک مجتمع مسکونی اتفاق میافتد و همسایهها را به نحوی درگیر میکند.
آتیلا پسیانی، رویا نونهالی، مهدی احمدی، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی، شهین نجفزاده، طناز طباطبایی و میکائیل شهرستانی بازیگران این فیلم هستند. "صداها" سومین همکاری موفق موتمن و عقیقی پس از "هفت پرده" و "شبهای روشن" است. پرویز آبنار صداگذار، مصطفی خرقهپوش و فرامرز هوتهم تدوینگر و امیر واجدسمیعی آهنگساز فیلم هستند.
"صندلی خالی" نخستین فیلم سامان استرکی به تهیهکنندگی علیرضا شجاعنوری، ایرج تقیپور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. این فیلم با فیلمنامهای از استرکی چند داستان اجتماعی را به صورت موازی روایت میکند. یک کارگردان زن، یک کارگردان مرد و یک زوج شهرستانی شخصیتهایی هستند که سرنوشت آنها به هم گره میخورد و به مرور درگیر ماجراهایی میشوند که خودشان ایجاد کردهاند.
فریبرز عربنیا، پانتهآ بهرام، رضا عطاران، محمدرضا شریفینیا، گوهر خیراندیش، فریده فرامرزی، یوسف صیادی، روشنک عجمیان، بهناز استرکی، علی مردانه، اسدالله یکتا و خاطره حاتمی بازیگران فیلم هستند. موسیقی متن را طه شجاعنوری و گروه دنگ شو ساختهاند و از دو قطعه محسن نامجو نیز در آن استفاده کردهاند.
"عیار ۱۴" چهارمین فیلم پرویز شهبازی پس از "نفس عمیق" به تهیه کنندگی شهبازی ساخته شده است. فیلم درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاقی در پنج سال قبل دچار دردسر میشود و همه داستان در 12 ساعت اتفاق میافتد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران و علی لقمانی فیلمبردار فیلم هستند.
"کودک و فرشته" نخستین فیلم مسعود نقاشزاده به تهیهکنندگی حسن کلامی و سیما فیلم ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامهای از محمدرضا گوهری در روزهای آغازین جنگ و سقوط خرمشهر به روایت قصه دو نوجوان به نامهای بهنام و فرشته میپردازد که خانوادهشان را در جریان حمله عراق به ایران و اصابت گلوله به خانه شان از دست دادهاند.
مونا احمدی و محمدرضا زادسرور دو بازیگر نوجوان و افشین هاشمی، سیما خضرآبادی، سودابه بیضایی، قاسم زارع، شبنم مقدمی، مالک سراج، وحید نجفی شوشتری، علیرضا حسینی و حسین توشه دیگر بازیگران، محمدرضا موئینی تدوینگر، نادر معصومی فیلمبردار، سعید آهنگرانی طراح صحنه، ژاله زکیزاده طراح لباس، عباس رستگارپور صدابردار، جواد شریفی راد مسئول جلوههای ویژه، محمدعلی ضرابی طراح گریم، محسن روشن صداگذار و رحمتالله عبداللهزاده مدیر تولید هستند.
"ملک سلیمان" هشتمین فیلم شهریار بحرانی" پس از "مریم مقدس" به تهیهکنندگی مجتبی فرآورده، محصول فارابی است. این پروژه تاریخی داستان زندگی و رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن روایت میکند. امین زندگانی، محمود پاکنیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی و الهام حمیدی بازیگران فیلم هستند.
از دیگر عوامل میتوان به حمید خضوعیابیانه مدیرفیلمبرداری، محمدرضا موئینی تدوینگر، حمید قدیریان مدیر هنری، سعید ملکان طراح گریم، پانگ چان آهنگساز، فرهاد کینژاد مدیر تولید، بهروز معاونیان صدابردار و نصرالله پورعلیاکبر طراح لباس اشاره کرد.
"موش" سومین فیلم شاهد احمدلو پس از "اگه میتونی منو بگیر" به تهیهکنندگی سعید سعدی و شبکه جهانی الکوثر ساخته شده است. داستان فیلم در اوضاع ملتهب سیاسی عراق امروز میگذرد که زندگی مشترک خالد و ضحی عکاس و خبرنگار یک روزنامه محلی مانند همه مردم آن سرزمین مورد هجوم قرار میگیرد.
ماهچهره خلیلی، پروین سلیمانی، شهرام حقیقتدوست، آتیلا پسیانی، یوسف تیموری و فرامرز روشنایی بازیگران، جابر قاسمعلی و عباس رافعی فیلمنامهنویس، فرشاد محمدی مدیرفیلمبرداری، مهری شیرازی طراحی گریم، کاوه ایمانی تدوینگر، مجید معدنی مدیر تولید فیلم هستند.
"میزاک" چهارمین فیلم حسینعلی لیالستانی پس از "تابلویی برای عشق" به تهیهکنندگی جهانگیر کوثری و فارابی است. این فیلم روایتگر داستان بچهای است که میخواهد وارد این دنیا شود، اما فراز و نشیب دنیا او را دچار چالش میکند. محمدرضا فروتن، باران کوثری، جمشید مشایخی، فاطمه معتمدآریا، داریوش ارجمند و علیرضا خمسه از بازیگران "میزاک" هستند.
از دیگر عوامل تولید میتوان به حسن پویا مدیرفیلمبرداری، محمد مختاری صدابردار، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طرح گریم، سپیده عبدالوهاب تدوینگر و رضا نوروزی مدیر تولید اشاره کرد.
"وقتی همه خوابیم" دهمین فیلم بهرام بیضایی پس از "سگکشی" به تهیه کنندگی خودش ساخته شده است. این فیلم از معدود آثاری است که به پشت صحنه سینمای ایران میپردازد و مژده شمسایی، علیرضا جلالیتبار، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، سحر دولتشاهی، رضا مختاری، مجید مشیری، افشین خورشیدباختری، میرطاهر مظلومی، امیرکاوه آهنجان و سیدمهرداد ضیایی در آن بازی کردهاند.
از عوامل تولید فیلم میتوان به محمود شجاعی و بیضایی سرمایهگذاران، علیرضا و رضا داودنژاد مجریان طرح، تینا پاکروان مدیر تولید، بیضایی و سپیده عبدالوهاب تدوینگر، محمدرضا درویشی آهنگساز، اصغر رفیعیجم مدیر فیلمبرداری، ایرج رامینفر طراح صحنه، آتوسا قلمفرسایی طراح لباس، محمود سماکباشی صداگذار، سعید ملکان طراح گریم و افشین هاشمی، علی صمیمی، محسن قرایی، رضا سخایی، سامان خادم اشاره کرد.
"هفت و پنج دقیقه" چهارمین فیلم محمد مهدی عسگرپور پس از "اقلیما" به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان ساخته شده است. این فیلم ا فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی به موضوع مهاجرت میپردازد. رضا کیانیان و رضا عطاران تنها بازیگران ایرانی این فیلم هستند.
تام نوامبر، ایزابل پاسکو، لیندا بوئنی، سونیا سوری، ملینا مورس، میشل بئاتریکس، سوفیان ساتو، مروان مکتو و ویکتور براتوویک، بازیگران خارجی، محمود کلاری مدیرفیلمبرداری، عباس رستگارپور صدابردار، علی عابدینی طراح گریم، ملکجهان خزاعی طراح صحنه و لباس، فیلیپ موران دکور و کریستوفر ماسون مدیرتولید اشاره کرد.
تردید
"هر شب تنهایی" به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیهکنندگی سیدکمال طباطبایی در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآید. این فیلم دومین بخش از مجموعه "شهری که دوستش میدارم" پس از "شب" است که به زائران حرم امام هشتم میپردازد. لیلا حاتمی و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند که درباره سفر زوجی جوان به مشهد مقدس است.
"هر شب تنهایی" جایزه بهترین کارگردانی را از چهارمین بینالمللی فیلم اسلامی منبر طلایی دریافت کرد که آبان ماه امسال در تاتارستان برگزار شد. کامبوزیا پرتوی فیلمنامهنویس و فرج حیدری مدیرفیلمبرداری هستند.
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سعید حاجی میری تهیهکننده سینما، سیدحسن حسینی کارشناس فرهنگی، مرتضی رزاق کریمی تهیهکننده و مستندساز، مجید رضابالا کارشناس فرهنگی، سیامک شایقی نویسنده و کارگردان، محمدابراهیم صلواتیفر کارشناس فرهنگی، مینو فرشچی فیلمنامهنویس، حسین کرمی کارشناس فرهنگی و مجتبی مشیری کارشناس فرهنگی اعضای هیئت انتخاب سینمای ایران جشنواره هستند.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمنماه امسال در تهران برگزار میشود.
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