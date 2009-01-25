اجرای طرح آسمان تاریک در کشور / اجرای مسابقه تخمین میزان تاریکی آسمان

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این پروژه را کاهش آلودگی نوری در سراسر کشور ذکر کرد و گفت: در گذشته کهکشانهای راه شیری به راحتی در شهرها قابل رویت بودند ولی در حال حاضر به دلیل استفاده از نورپردازیهای غیر استاندارد و نصب نورافکنهای شهری امکان رصد این کهکشانها در فضای شهری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در حال اجرا است، افزود: اولین پروژه این طرح تحت عنوان "چه تعداد ستاره؟" اجرا می شود که در طی آن تمامی علاقه مندان به آسمان شب می توانند شرکت داشته باشند و با شمارش ستاره های صورت فلکی خرس کوچک، ذات الکرسی و جبار (شکارچی) در طول سال مقدار تاریکی آسمان منطقه ‌زندگی خود را تخمین بزنند.

جعفری زاده اجرای طرح آسمان تاریک در جهان را یکی از پروژه های مهم در سال جهانی نجوم ذکر کرد و اظهار داشت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت آسمان تاریک به آدرس http://www.darksky.ir ثبت نام کرده و در برنامه های این طرح شرکت کنند.

مدیر انجمن آسمان تاریک پارس اضافه کرد: طبق بررسیهای انجام شده بیشتر شهرهای بزرگ ایران (کلانشهرها) مکانهای مناسبی برای رصد آسمان نیستند. در این شهرها نورافکنهایی نصب شده است که بیش از 30 درصد نور آنها به سمت آسمان است که این امر آلودگیهای نوری زیادی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از آلودگیهای نوری در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است، تاکید کرد: برای فراگیری کامل در کل کشور به زودی این طرح به شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران ارائه خواهد شد که در صورت تایید آن، برنامه های کشوری در این زمینه اجرا می شود.

جعفری زاده از برگزاری همایش آلودگی نوری خبر داد و خاطر نشان کرد: همایشهایی در سطح کشور در سال جهانی نجوم برگزار خواهد شد که سعی داریم اولین دوره از این همایشها را در هفته دوم اسفند ماه در شهر اهواز برگزار کنیم.