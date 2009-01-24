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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

قطع شماره تلفن جشنواره عکس تبریز به علت بدهی

قطع شماره تلفن جشنواره عکس تبریز به علت بدهی

تبریز - خبرگزاری مهر: شماره تلفن اعلام شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی برای جشنواره سراسری نماز به علت بدهی قطع است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به همراه انجمن هنر عکاسی استان اقدام به برگزاری جشنواره سراسری عکس نماز و نیایش کرده و فراخوان آن را به صورت کتبی و اینترنتی منعکس کرده است.

در این فراخوان از متقاضیان دعوت شده است برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جشنواره به آدرس اینترنتی www.tapc.ir مراجعه کرده یا با شماره تلفن: 04113291311 تماس حاصل فرمایند.

این شمار تلفن مربوط به دفتر انجمن عکس واقع در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی است.

عده ای از شرکت کنندگان در این جشنواره عکاسی ضمن تماس با دفتر خبرگزاری مهر در تبریز، از عدم اطلاع مسئولان مربوطه در خصوص قطع شماره تلفن اعلام شده آنهم در یک جشنواره سراسری اظهار تعجب و گلایه کردند.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 10 بهمن ماه جاری اعلام شده است.

کد مطلب 821739

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