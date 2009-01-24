صابری، یعقوبی و عاقبتی در پنجمین روز جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت در این روز میزبان نمایش "هفت خوان رستم" پری صابری است که ساعت 19 و در بخش موضوعی جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر به صحنه میرود. همچنین در این بخش نمایشهای "به آسمان نگاه کن" محمدمهدی خاتمی از مشهد ساعت 17 و 20 در تالار قشقایی و اپرای عروسکی "عاشورا" بهروز غریبپور ساعت 18 در تالار فردوسی اجرا خواهند شد.
در بخش مسابقه بینالملل جشنواره نیز نمایشهای "پرده" شاهین صیادی از کانادا ساعت 19:30 در سالن اصلی، "باغ آلبالو" الکساندر ساشادونجرویچ از انگلستان ساعت 18 در خانه نمایش و "پرش بز" وارنر فنولی از هلند ساعت 15 در پارکینگ تالار وحدت اجرا خواهند شد. همچنین نمایش "آسمان روزهای برفی" محمد عاقبتی هم ساعت 16:30 و 20:30 در بخش خارج از مسابقه بینالملل تئاتر فجر در سالن اصلی مولوی به صحنه میرود.
دو نمایش "خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی و "تو چهارسو خبری نیست" حسن باستانی و کرامت رودساز نیز در بخش چشمانداز جشنواره اجرا خواهند شد. این نمایشها به ترتیب ساعت 18:30 و 21 در تالار چهارسو و ساعت 16 و 19 در تماشاخانه سنگلج به صحنه میروند.
چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایشهای "ما داریم زندگی میکنیم" مهدی سدهی و میثم عبدی از خمین، "نقطه سرخط" محمد شیرالی از خرمشهر و "کربلای بیشمر" مرتضی نجفی از قزوین است که در بخش مرور تئاتر ایران در سال 88 به ترتیب ساعت 15 و 18 در کارگاه نمایش تئاترشهر، ساعت 15 و 19 تالار کوچک مولوی و ساعت 18 در تالار شماره یک مجموعه اسوه اجرا میشوند.
در بخش تجربههای نو جشنواره نیز نمایش "راه رفتن روی طناب باریک" سیاوش پاکراه ساعت 16:30 و 19 اجرا میشود. در بخش جشنواره جشنوارهها نیز دو نمایش "راز" زری طالبی ساعت 16:30 در تماشاخانه مهر حوزه هنری و "سیب سرخ غلتزنان" اصغر زیبایینژاد ساعت 18 در تالار محراب اجرا میشوند.
بخش نمایشنامه خوانی جشنواره ساعت 15 در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر میزبان نمایش "اینجا کسی نمرده است" سمیرا مهدوی است و نمایشهای "تیغ کهنه" نادر برهانی مرند و "بازگشت به خانه" ابوالقاسم عبدالهی از ساری ساعت 18 در بخش نمایشهای رادیویی جشنواره اجرا خواهند شد.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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