محور کرج - چالوس به رغم بارش برف باز است

حمدالله رحمتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر ادامه داد: در حال حاضر در محور کرج - چالوس، جاده خشک است و لغزندگی و مشکل ترددی خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: محور کرج - چالوس، کوهستانی و برف گیر است و به همین دلیل، احتمال اختلال در رفت و آمد زمان بارش برف در این محور وجود دارد از این رو رانندگان باید همه وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر چرخ و مثلث شبرنگ (برای هشدار) و نیز وسایل گرمایشی و بنزین کافی را به همراه داشته باشند تا در صورت اختلال در جاده از خسارتهای احتمالی تا حد امکان جلوگیری شود.

فرمانده پلیس راه کرج - چالوس افزود: همه خودروها در فصل زمستان باید زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و به همین دلیل از تردد همه خودروهای فاقد زنجیرچرخ جلوگیری می شود.

رحمتی پور در خصوص عوامل راهداری گفت: عوامل راهداری تا حد زیادی به وسایل لازم از قبیل وسایل برف روبی و نمک پاشی مجهز هستند و در صورت مسدود شدن جاده به کمک ما می آیند.

رحمتی پور افزود: تیمهای پلیس راه استان تهران و گروه کنترل و عملیات ویژه این پلیس راه نیز در شرایط بحرانی به حل بحران در محور کرج - چالوس کمک خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در صورت مسدود شدن محور، پلیس راه کشور این امر را اعلام خواهد کرد و رانندگان قبل از اقدام به سفر باید از وضعیت جاده مطلع شوند.

این مسئول ادامه داد: شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص وضعیت محورهای ارتباطی کشور و محور کرج چالوس می توانند با پلیس راه کشور به شماره تلفن 88255555 - 021 تماس حاصل نمایند.

فرمانده پلیس راه کرج - چالوس خاطرنشان کرد: پلیس راه استان تهران و پلیس راه کرج - چالوس نیز به ترتیب به شماره تلفنهای 44706666، 44704444 - 021 و 5342535 - 0261 آمادگی پاسخگویی به سئوالات شهروندان در خصوص وضعیت محور کرج - چالوس هستند.