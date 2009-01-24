بسته شدن 2 روزه مرزهای عراق با ایران بدلیل برگزاری انتخابات شوراها

"حسن کاظمی قمی" در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بغداد گفت : دولت عراق برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی روزهای جمعه و شنبه 11 و 12 بهمن ماه جاری کلیه مرزهای خود را خواهد بست و لذا از هموطنان عزیز ایرانی خواسته می شود که در این دو روز از حرکت به سمت مرزهای عراق خود داری کنند.

وی تاکید کرد : زائران ایرانی می بایستی زیر پوشش سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات مشرف شوند زیرا دولت عراق مجازات سنگینی برای افرادی که بصورت غیر قانونی وارد مرزهای عراق می شوند در نظر گرفته است و دهها ایرانی به دلیل ورود غیر قانونی به داخل خاک عراق در حال حاضر در زندانهای این کشور بسر می برند.