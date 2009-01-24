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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

کاظمی قمی به مهر خبر داد:

بسته شدن 2 روزه مرزهای عراق با ایران بدلیل برگزاری انتخابات شوراها

بسته شدن 2 روزه مرزهای عراق با ایران بدلیل برگزاری انتخابات شوراها

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد که هفته آینده به دلیل برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق مرز مشترک این کشور با ایران به مدت دو روز بسته خواهد شد.

"حسن کاظمی قمی" در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بغداد گفت : دولت عراق برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی روزهای جمعه و شنبه 11 و 12 بهمن ماه جاری کلیه مرزهای خود را خواهد بست و لذا از هموطنان عزیز ایرانی خواسته می شود که در این دو روز از حرکت به سمت مرزهای عراق خود داری کنند.

وی تاکید کرد : زائران ایرانی می بایستی زیر پوشش سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات مشرف شوند زیرا دولت عراق مجازات سنگینی برای افرادی که بصورت غیر قانونی وارد مرزهای عراق می شوند در نظر گرفته است و دهها ایرانی به دلیل ورود غیر قانونی به داخل خاک عراق در حال حاضر در زندانهای این کشور بسر می برند.

کد مطلب 821762

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