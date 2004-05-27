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۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۵۰

موافقت بانك جهاني با اعطاي وام 359 ميليون دلاري به ايران

بانك جهاني موافقت خود را با اعطاي وام 359 ميليون دلاري براي طرح هاي اسكان و آب و فاضلاب در ايران اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، بانك جهاني اعلام كرد با پرداخت 279 ميليون دلار براي كمك به مرحله اول طرح بلند مدت دولتي در ايران  براي گسترش شبكه هاي آب و فاضلاب در شهرهاي اهواز و شيراز موافقت كرده است.
اين بانك همچنين با اعطاي 80ميليون دلار براي حمايت از طرح هاي اسكان كه دولت ايران اجرا مي كند، موافقت كرد.
اين مبلغ به عنوان اولين بخش از برنامه وام 264 ميليون دلاري است كه بانك جهاني براي حمايت ازطرح هاي اسكان به دولت ايران پرداخت خواهد كرد.
کد مطلب 82177

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