کاهش 26 درصدی ذخیره آب پشت سدهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رحیم میدانی با اظهار نگرانی از تکرار خشکسالی جاری در سال آینده افزود: هم‌اکنون میزان ذخیره آب پشت سدهای استان 10 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: براساس اعلام سازمان هواشناسی میزان بارندگی در ماه‌های مهر و آبان امسال بسیار خوب بود ولی متاسفانه در آذر و دی ماه امسال کاهش بارندگی داشتیم که سبب کاهش میزان روان‌آب‌های ورودی به سدها و رودخانه‌های استان شده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از مناطق استان بارش 130 تا 140 میلی‌متر نیز در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌اند ولی شهرستان‌های میانه، سراب و بناب حداکثر 43 تا 54 میلی‌متر را ثبت‌کرده‌اند.

میدانی با اشاره به کاهش میزان بارش برف در استان اظهار داشت: پوشش برف در ارتفاعات سهند بسیار کم شده است تا حدی که میزان آب در حوزه آبریز سهند 80 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان ‌شرقی تاکید کرد: برف موجود نیز چگالی و ضخامت کمی دارد.

وی با بیان اینکه کاهش میزان آب در حوضه‌های آبریز استان، سال آینده استان را با کم‌آبی مواجه خواهد کرد، گفت: براساس آمار میزان آب در حوضه‌های آبریز سد علویان، قلعه‌چای و نهند به ترتیب 19، 54 و سه درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان آذربایجان ‌شرقی همچنین از افزایش دما در استان خبر داد و افزود: تغییرات دمایی نشان می‌دهد که آذربایجان ‌شرقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک تا 5/1 درجه گرم‌تر شده‌است.

وی در خصوص وضعیت جریان آب تا پایان دی ماه امسال در ایستگاه‌های مختلف گفت: روان‌آب صوفی‌چای 32 درصد، قلعه‌چای صددرصد، ورودی ارس 14 درصد و سد ستارخان 26 درصد کاهش داشته‌است.

میدانی اضافه کرد: میانگین نزولات آسمانی در آذربایجان ‌شرقی تا 10 دی ماه امسال 60 میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین 40 سال گذشته 17 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی همچنین کاهش میزان ذخیره آب پشت سدهای کشور را نیز بسیار کم توصیف کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون میزان ذخیره آب پشت سدهای استان 10 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که با خشکسالی مواجه بودیم، 26 درصد کاهش نشان می‌دهد.

میدانی با بیان اینکه اگر براساس پیش‌بینی هواشناسی تا پایان فروردین ماه وضعیت نرمال باشد بازهم با کمبود آب مواجه خواهیم بود.

وی وضعیت آب منابع زیرزمینی استان را نیز اسفبار خواند و گفت: متاسفانه سالانه 60 میلیون‌مترمکعب از ذخایر آب زیر‌زمینی استان به دلیل برداشت‌های غیر‌مجاز و بیش از حد کم می‌شود.

میدانی تصریح کرد: براساس تحقیقات انجام شده غیر از یک سفره زیر‌زمینی که از لحاظ میزان آب از اهمیت چندانی نیز برخوردار نیست، سایر سفره‌های آب زیر‌زمینی با کاهش شدید آب مواجه بوده‌اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل برداشت غیر‌مجاز از آب سفره‌های زیر‌زمینی از سال گذشته تاکنون 114 میلیون مترمکعب آب از این سفره‌ها برداشت شده است.

میدانی نقش سفره‌های زیر‌زمینی را در زمان خشکسالی بسیار با اهمیت خواند و تاکید کرد: استفاده از آب‌های زیرزمینی یعنی برداشت از سرمایه که متاسفانه در سال‌های اخیر نیز بسیار مورد برداشت قرار گرفته‌اند.

وی وضعیت سفره‌های زیرزمینی شبستر و مرند را بسیار وخیم خواند و افزود: در این مناطق آب‌های زیرزمینی علاوه بر اینکه روز به روز کاهش می‌یابند، شورتر نیز می‌شوند که مزارع اطراف را با بحران جدی مواجه کرده ‌است.

میدانی اضافه کرد: حتی اگر میزان بارش نزولات آسمانی نرمال نیز باشد 30 تا 40 درصد کاهش روان‌آب در استان آذربایجان ‌شرقی خواهیم داشت.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی تشکیل شورای حفاظت از آب در استان را ضروری خواند و اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌ها، سال آینده نیز با خشکسالی مواجه خواهیم شد بنابراین برای جلوگیری از کمبود آب باید تدابیر لازم از جمله صرفه‌جویی و اطلاع‌رسانی را آغاز کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد آب استان را بخش کشاورزی مصرف می‌کند بنابراین تغییر الگوی کشت یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.