وضعیت سال زراعی آینده نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر امروز در جلسه شورای اداری این استان در استانداری مشهد افزود: در پاییز امسال افزایش به 6 درصد درجه ای دما و تاخیر بارش از 60 روز سال گذشته به 90 روز امسال حاکی از این است که سال زراعی آینده وضعیت نگران کننده ای دارد.

مدیر کل سازمان حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی تصریح کرد: کاهش 57 درصدی بارندگی به لحاظ آماری و 60 درصدی آبی و کاهش 68درصدی روان آبها نیز گواه بر این مطلب است.

وی با اشاره به اینکه تاخیر 60 روز ه بارندگی پاییز سال گذشته ضربات سنگینی به کشت دیم این استان وارد کرده افزود: طبق استاندارد SPI در سال گذشته 28 درصد شهرستان های خراسان رضوی خشکسالی حاد، 69 درصد خشکسالی شدید و تنها 6 درصد خشکسالی متوسط را دارا بودند.

عرفانیان در ادامه پیرو چهار تصویب نامه از تصمیمات دولت در این خصوص، هدف اصلی بعد از مرحله تصویب تصمیمات را تامین آب شرب برای انسان و دام را اولویت اول در خشکسالی گذشته معرفی کرد.

مدیر کل سازمان حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی خرید 390 هزار راس دام و پخش و توزیع 305 هزار تن خوراک دام در بین دامداران را از دیگر اقدامات این سازما در جهت هموار سازی مسئله خشکسالی عنوان کرد.

وی همچنین در ادامه از حضور 20 هزار سرویس سیار در 480 روستا به 55 هزار خانوار در جهت آبرسانی و نصب 178 تانکر خبرداد و افزود: در همین حوزه 18 کیلومتر شبکه آب مشهد ترمیم و 120 حلقه چاه با 2 هزار و 950 لیترآب در ثانیه حفر شد.

عرفانیان جایگیزینی 800 لیتر در ثانیه پساب های موجود در استان به منظور تامین آب مورد نیاز کشاورزی در اختیار کشاورزان را از بی سابقه ترین فعالیت ها نه تنها در استان بلکه در کشور معرفی کرد و افزود: عملا بارش ها به دلیل تغییر اقلیم مشکلاتی را به وجود آورده که امید است با تدبیر و پیش بینی های لازم برای سال زراعی آتی برطرف ود.