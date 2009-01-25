سرگردانی میان صنعت و فرهنگ/ از فراکسیون چاپ تا وزارت کتاب!

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اداره کل چاپ و نشر وزارت ارشاد با بیان اینکه تشکیل فراکسیونی با این عنوان در مجلس همواره دغدغه وی بوده گفت: تشکیل فراکسیون چاپ چنانچه یک اسم باشد نه تنها دردی دوا نمی کند بلکه توقعات را نیز بالا می برد.

فراکسیون چاپ مجلس در حد اسم نباشد

جلال ذکایی ضمن بیان این مطلب گفت: اما نکته مهم آن است که ما پیش از راه‌اندازی چنین فراکسیونی بسنجیم که تاسیس آن چقدر می‌تواند به توسعه صنعت چاپ کمک کند. صنعت چاپ متاسفانه در طول سالهای متمادی مورد غفلت قرار گرفته است وعمدتا به عنوان یک خدمت به آن نگاه می‌شد. خدمتی که می‌تواند در توسعه نشر، مطبوعات و صنایع دیگر مفید باشد اما خودش به صورت مستقل متاسفانه هیچوقت مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

ذکایی با اشاره به اینکه در 2 سال اخیر تلاش کرده تا فعالیتهای این حوزه را گسترش دهد‌ گفت: یکی از مباحثی را که در دو سال گذشته مطرح کرده‌ایم آن است که صنعت چاپ مستقلا می‌تواند ظرفیتهای خوبی را برای کشور ایجاد کند چه به لحاظ درآمد و چه به جهت اشتغال‌زایی که می‌تواند سهم مهمی را در ایجاد اشتغال مستقیم وغیر مستقیم در صنایع دیگر داشته باشد.

نقش صنعت چاپ در توسعه صنایع غیرنفتی

وی صنعت چاپ را یکی از مواردی دانست که می‌تواند در توسعه صادرات غیر نفتی بسیار موثرعمل کند و افزود: این نکات تنها بخشهایی از وجوه متعدد صنعت چاپ است. ما به جهت جغرافیایی و به جهت پتانسیلهای مختلفی که در حوزه چاپ داریم می‌توانیم قدرت برتر منطقه شویم. حتی می‌توانیم زودتر از موعدی که سند چشم انداز پیش‌بینی کرده است به موفقیت برسیم.

مدیر کل اداره چاپ وزارت ارشاد یکی از معضلات جدی این صنعت را نبودن قوانین حمایتی دانست و در مورد فعالیتهای احتمالی فراکسیون صنعت چاپ مجلس گفت: از جمله کارکردهای مثبت این فراکسیون می‌تواند تصویب قانونهایی باشد که بتواند به بخشهای خصوصی صنعت چاپ کمک کند، چرا که این صنعت هنوز نتوانسته ماهیت مستقل خودش را به دست آورد.

وی با اشاره به چند وجهی بودن صنعت چاپ در مورد مشکلات آن گفت: همین چندگانه بودن، آسیبهای زیادی را به صنعت چاپ وارد کرده است. حداقل کاری که وجود فراکسیون چاپ مجلس می‌تواند انجام دهد این است که لباس و در واقع پوشش قانونی برای صنعت چاپ کشور ایجاد کند.

صنعت چاپ سرگردان میان صنعت و فرهنگ

ذکایی افزود: از سوی دیگر اصلا این بحث مطرح است که بالاخره آیا صنعت چاپ جزوصنایع محسوب می‌شود و یا اینکه جزئی از فرهنگ محسوب می‌شود و یا اینکه هر دوی اینها را پوشش می‌دهد. در این حوزه‌ها ما خلاء قانونی داریم و دراینجاست که مجلس می‌تواند کمک کند.

وی در توضیح بیشتر گفت: بعد از اینکه این غالب و پوشش پیدا شد و این ظرف مناسب صنعت چاپ تعریف شد به قوانین حمایتی می‌رسم و اینکه بعد از تعریف این ظرف چگونه می‌توانیم از صنعت چاپ حمایت کنیم که به جایگاه اصلی خودش برسد و صنایع دیگر را به دنبال خودش به حرکت درآورد.

به اعتقاد این کارشناس صنعت چاپ اگر ما بخواهیم کار مستقلی را انجام دهیم بهتر آن است که نخست به ظرفیتهای موجود توجه کنیم. وی ادامه داد: به همین دلیل ما در حال آماده کردن پیشنهادی برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستیم. اگر این طرح تصویب شود کمک قابل توجهی به صنعت چاپ می‌کند.

برای برنامه پنجم طرح داریم

ذکایی افزود: در این طرح بحث حمایتهای مالی و تامین اعتبارات از طریق بانکها، بحث آموزش، بحث شهرکهای صنعتی مربوط به صنعت چاپ و موارد متعددی که می‌تواند به حوزه چاپ کمک کند را لحاظ کرده‌ایم. البته در برنامه پنجم اصل برنامه به صورت رئوس و کلیات مطرح می‌شود و بعد در آیین‌نامه‌های اجرایی مفصلا در رابطه با موارد بحث می‌شود.

مدیر کل اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد در مورد آموزش در این حوزه گفت: آموزش را در 3 بخش مورد توجه قرار داده‌ایم. اولین مورد آموزش نیروهای موجود است چرا که بسیاری از نیروهای ما در چاپخانه‌ها مانند کارگران چاپخانه‌ها که به صورت تجربی کار کرده‌اند و در حال حاضر دیگر اطلاعاتشان قدیمی شده است و با تجهیزات، ماشین‌آلات وعلم روز آشنا نیستند و نیاز به آموزش دارند.

از دستاوردهای نو غفلت نکنیم

وی افزود: این آموزش کاری است که ما باید برایشان انجام دهیم و قاعدتا باید از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت انجام شود که درصدد برگزاری آنها هستیم. علاوه بر آموزش کارگران صنعت چاپ، مدیریت، بازاریابی و چگونگی روابط عمومی این صنعت نیز باید با دستاوردهای نو آشنا شود.

ذکایی ادامه داد: آموزش نیروهای جدیدی که می‌خواهند به عنوان اپراتور وارد این جریان شوند، بخش سوم کار است. قاعدتا نیروی انسانی موجود از یک سمت خروجی خواهد داشت و این صنعت را ترک می‌کنند، در نتیجه باید نیروی تازه نفس جای آن را بگیرد.

این کارشناس در پایان گفت: ما تلاش می‌کنیم در 3 بخش آموزش نیروهای موجود، آموزش نیروهای جدیدالورود اپراتوری و آموزش عالی نیروهایی که بعد از این به جامعه صنعت چاپ ملحق می‌شوند با برنامه عمل کنیم واگر درست و منطقی عمل کنیم تا چند سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.

چاپخانه‌های دولتی باید ردیف بودجه داشته باشند

مسئول چاپخانه موسسه انتشاراتی امیرکبیر گفت: چاپخانه‌های دولتی باید در بودجه دولت ردیف و اعتبار داشته باشند.

داوود آقارضایی مسئول چاپخانه موسسه امیرکبیر با بیان این مطلب گفت: تکنولوژی از عوامل مهم اقتصادی است و از آنجا که دستمزد کارگر روز به روز در ایران بیشتر می‌شود، تکنولوژی می‌تواند موجب کاهش نیاز به کارگر در صنعت چاپ شود و در کنار آن سرعت و کیفیت کار بالا رود.

وی گفت: چاپخانه‌های دولتی باید در بودجه دولت ردیف و اعتبار داشته باشند چرا که اگر یک ناشر خصوصی بر اساس سود مالی خودش فعالیت می‌کند یک چاپخانه دولتی بر اساس رسالت فرهنگی خود پیش می‌رود حتی اگر سود مالی وجود نداشته باشد.

آقا رضایی درباره امتیازاتی که به چاپخانه امیر کبیر تعلق می گیرد؛ گفت: از آنجا که این موسسه زیر نظر موسسه‌ ای دولتی فعالیت می‌کند و یک مالکیت نهادی دارد، ما از یک طرف امتیازاتی را که به بخش خصوصی داده می‌شود نداریم و از سوی دیگر هم با محدودیتهای دولتی بودجه روبروییم. حیات چاپخانه‌ها به انتشاراتیها وابسته است و زمانی که به هر دلیلی یک ناشر با مشکل مواجه می‌شود این مسئله بر صنعت چاپ هم تاثیر می‌گذارد.

لزوم تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس

نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران ایران معتقد است علاوه بر اهمیت حمایت دولت و اختصاص وامهای بانکی برای پیشرفت صنعت چاپ تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس شورای اسلامی جهت رفع مشکلات این صنعت لازم است.

مصطفی تینای تهرانی گفت: توجه به صنعت چاپ به عنوان فعالیتی فراگیر در اشتغال و توسعه همه جانبه سایر صنایع و همچنین اثراتی که در ایجاد ارزش افزوده دارد از ضروریات به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت حرکت رو به رشدی که برای صادرات مدنظر داریم حمایتهای همه جانبه‌ای در این راستا باید صورت گیرد.

تهرانی با اشاره به اینکه ایجاد تسهیلات بانکی برای نوسازی دستگاههای چاپ و به روز کردن دستگاههای آن از ضروریات به شمار می‌آید خواستار حمایتهای دولتی در این عرصه شد.

وی به اهمیت آموزش برای چاپخانه‌داران تاکید کرد و با بیان اینکه پیشرفت صنعت چاپ مدیون آموزش است گفت: خوشبختانه این فضا مدتی است که در ایران از طریق ایجاد رشته‌های دانشگاهی برای چاپخانه‌داران فراهم شده تا با تکنولوژی روز در حد امکان آشنا شوند.

عضو ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی از برگزاری کارگاههای آموزشی در این نمایشگاه خبر داد که برای بازدیدکنندگان ودست اندرکاران صنعت نشر در حوزه مسائل تخصصی چاپ، رنگ و بسته بندی تشکیل می‌شود.

تربیت دانشجوی رشته چاپ باید با توجه به نیاز داخلی باشد

مدیرمسئول نشریه چاپ و نشر گفت: توقعات فارغ‌التحصیلان رشته‌های چاپ زمانی پائین می‌آید که آنها از همان اول پای دستگاه چاپ قرار گیرند یعنی به جای تربیت دانشجو باید چاپچی‌ها را آموزش دهیم.

ابراهیم احمدزاده مدیرمسئول نشریه چاپ و نشر با اشاره به دانش کم غالب کارکنان صنعت چاپ گفت: کسانی که در این صنعت فعالیت می‌کنند دانش بالایی ندارند و اگر آمار بگیریم می‌توان گفت تنها 30 درصد از کارکنان چاپ ما از دانش روز این صنعت در دنیا استفاده می‌کنند با این حال چاپخانه‌هایی داریم که با بهترین چاپخانه‌های دنیا برابری می‌کنند هر چند تعدادشان کم است و شاید 5 تا 20 درصد آنها اینگونه‌اند. در کنار اینها کسانی هم هستند که دانششان در صنعت چاپ از متوسط جهانی بالاتر است.

احمدزاده با اشاره به فعالیت دانشگاه چاپ در کشور اضافه کرد: خوشبختانه این دانشگاه فعالتر شده است و حرکتهای بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته است اما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. ایده‌آل هم این است که دانشگاهها بروند سراغ چاپخانه‌ها و کم و کسری آنها را بررسی کنند و در واقع نیروهایشان را با توجه به نیاز جامعه تربیت کنند.

مدیرمسئول نشریه چاپ و نشر گفت: باید ببینیم نیاز چاپخانه‌های ما در چه حوزه‌هایی است و واحدهای درسی دانشگاه‌های چاپ را بر اساس آنها ترسیم کنیم. البته گاهی اوقات ممکن است ما از کشورهای خارجی مانند آلمان الگوبرداری کنیم و چنان نیروهایی تربیت کنیم اما باید بدانیم که بازار ما با بازار آلمان بسیار متفاوت است.

وی تاکید کرد: دانشگاه چاپ ما باید نگاهی به دانشگاههای پیشرفته و نگاهی به صنعت چاپ داخل داشته باشد. مورد سومی هم که باید لحاظ شود وضعیت فعلی بازار است. باید این وضعیت را ارزیابی کرد و بر اساس آن به تربیت نیروی انسانی مبادرت کرد. به هر صورت ما با ایده‌آلی که برای سال 1404 ترسیم کرده‌ایم فاصله زیادی داریم و حتی برای آن بسترسازی نکرده‌ایم.

احمدزاده با تاکید بر بالا رفتن سطح توقعات فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چاپ و کاهش گرایش آنها به جذب در این صنعت گفت: این توقعات زمانی پائین می‌آید یا از بین می‌رود که آن فارغ‌التحصیل مورد نظر از همان اول پای دستگاه چاپ بوده باشد یعنی ما باید به جای اینکه دانشجو تربیت کنیم باید چاپچی‌ها را برای آموزش بفرستیم.

مدیرمسئول نشریه چاپ و نشر در ادامه فعالیتهای دفتر چاپ وزارت ارشاد را واقع‌بینانه ارزیابی کرد و در عین حال گفت: مسئله این است که تصمیمگیریها، خارج از این حوزه و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و در واقع تصمیمگیرندگان هم از وضعیت بازار بی‌اطلاع‌اند و تماس عمیقی با این صنف ندارند.

تشکیل فراکسیون چاپ مشکلی را حل نمی‌کند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است با تشکیل فراکسیون چاپ درمجلس باری از مشکلات این حوزه کاسته نخواهد شد و تنها از طریق وامهای ارزی و ریالی می‌توان به حل مشکل این صنعت کمک کرد.

جوادآرین‌منش ضمن بیان این مطلب گفت: دستگاههای فرسوده وقدیمی چاپ سالهاست که به علت فرسوده شدن کارایی لازم خود را ازدست داده‌اند وعمر مفیدشان به اتمام رسیده است. اختصاص وامهای ارزی و ریالی دولت درجهت نوسازی دستگاهها تنها راه حل ممکن است و صنعتگران عرصه چاپ سایر مشکلات را خود را می‌توانند بدون دخالت دولت برطرف کنند.

آرین‌منش برعدم تشکیل فراکسیون چاپ تاکید کرد وبا بیان اینکه اکثر فراکسیونهای مجلس تشریفاتی هستند و کاری انجام نمی‌دهند افزود: به عقیده من تشکیل فراکسیون صنعت چاپ درمجلس نمی‌تواند باری را از مشکلات این صنعت کم کند و بهتر است دخالت دولت تنها به اعطای وام محدود و سایر مشکلات توسط بخشهای تخصصی و قدرتمند این صنعت حل شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به اختصاص بودجه درجهت رفع مشکلات صنعت چاپ اشاره کرد و حمایت از این صنعت را درلایحه بودجه سال آینده ضروری دانست وگفت: آموزش نیروی انسانی درحوزه صنعت چاپ دردانشگاهها به خوبی صورت می‌گیرد واین نکته می‌تواند چشم‌انداز خوبی را پیش روی این صنعت قرار دهد. درحال حاضر دانشگاهها و مراکز علمی به تربیت نیروهای ماهر انسانی اهتمام ورزیده‌اند و دراین زمینه مشکل عمده‌ایی وجود ندارد.

لزومی به تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس نیست

مرتضی طلایی گفت: باید با ارائه تسهیلات به فعالان چاپ و نشر و کاهش عوارض دریافتی از آنان، امکان فعالیت‌ آنها را در دیگر مناطق تهران فراهم کنیم نه اینکه در مجلس فراکسیون چاپ تشکیل دهیم.

مرتضی طلایی درباره مهمترین مشکلات حوزه چاپ در کشور گفت: فعالیتهای عرصه‌های چاپ و نشر اعم از لیتوگرافی، طراحی، چاپ و نشر را باید با هم ببینیم؛ به عقیده من عمده‌ترین مشکلی که فعالان این صنف دارند، ناظر بر مکانهایی است که در اختیار دارند به این معنا که کاربری بیشتر این مکانها تجاری است و همین امکان استفاده بهینه از آن مکان را سلب کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال در شهری مانند تهران عمده کتابفروشیها و ناشران در خیابان انقلاب و اطراف میدان انقلاب فعالیت دارند و با توجه به اینکه کاربری بیشتر این کتابفروشیها تجاری است، هزینه‌هایی که بر این صنف وارد می‌شود، بیشتر از درآمد آنهاست.

عضو کمیسون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با یادآوری طرحی که این شورا برای حل معضل مورد اشاره به شهرداری داده است، گفت: ما در این طرح به دنبال این بودیم و همچنان هستیم که اجازه فعالیت بخش نرم‌افزاری حوزه چاپ و نشر در مکانهایی با کاربری مسکونی فراهم شود و این صنف نیز مانند دیگر مشاغل از جمله سردفتران و پزشکان امکان استفاده از این مکانها را داشته باشند.

طلایی اضافه کرد: ارائه این طرح به این سبب بود که بسیاری از اعضای صنف چاپ و نشر توان مالی برای فعالیت‌ در مکانهای با کاربری تجاری و اداری را ندارند و در واقع این کار برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و به همین خاطر باید مورد حمایت قرار گیرند و به آنها تسهیلات داده شود.

وی گفت: تا جایی که به شورای شهر تهران مربوط می‌شد، ما طرح‌مان را برای این کار به شهرداری دادیم اما از فعالیتهایی که شهرداری برای اجرایی شدن آن انجام داده خبر ندارم با این وجود می‌باید به هر نحو ممکن از پیشنهادات فعالان این عرصه برای فعالیت در دیگر نقاط تهران حمایت کرد به نحوی که امکان استفاده شهروندان همه مناطق این شهر از کتاب و سایر محصولات فرهنگی فراهم باشد.

وی در واکنش به پیشنهادی که اخیراً برای شکلگیری فراکسیون چاپ در مجلس ارائه شده است، افزود: کاری که باید کرد این است که با ارائه تسهیلات به فعالان این صنف و کاهش عوارض دریافتی از آنان، امکان فعالیت آنها را در دیگر مناطق تهران فراهم کنیم نه اینکه فراکسیون چاپ تشکیل دهیم. در حال حاضر کمیسیون فرهنگی مجلس کارهای مربوط به حوزه فرهنگ از جمله چاپ و نشر را انجام می‌دهد و لزومی به تشکیل فراکسیون در این حوزه نیست.

دولت واردات ماشین‌آلات چاپ را تسهیل کند

ابوالقاسم خسروشاهین مدیرعامل شرکت ایستا کاغذ گفت: نیاز به واردات ماشین‌آلات چاپ به شدت احساس می‌شود و تنها راه تسهیل آن، در اختیار گذاشتن تسهیلات و پرداخت وام از طرف دولت به واردکنندگان این نوع دستگاه‌هاست.

مدیرعامل شرکت ایستاکاغذ با اشاره به مشکلات صنعت چاپ گفت: با توجه به نوع کاری که ما انجام می‌دهیم -خمیر کاغذ - نیاز به واردات ماشین‌آلات این رشته به شدت احساس می‌شود اما به دلیل گران بودن این دستگاه‌ها، امکان ورود و استفاده از این ماشین‌آلات وجود ندارد و تنها راه تسهیل در این کار، در اختیار گذاشتن تسهیلات و پرداخت وام از طرف دولت به واردکنندگان این نوع دستگاه‌هاست.

وی با تاکید بر کیفیت ماشین‌آلان خارجی چاپ افزود: پیش از انقلاب دستگاههایی از کشورهایی مانند آلمان و انگلستان به کشور وارد می‌شد که تا همین اواخر به خوبی بازدهی داشت؛ 30 سال بازدهی مفید به معنی مرغوبیت یک ماشین است.

خسروشاهین درباره دانش پرسنل شاغل در عرصه چاپ نیز گفت: با توجه به دستگاه‌های داخلی چاپ، به عقیده من چاپچی‌های ما شاهکارمی‌کنند و درواقع این نبوغ ایرانی است که ازکاغذهای کم کیفیت و یا نامرغوب و با استفاده از دستگاه‌های نه چندان بهینه، کتابها و پوسترهای زیبا می‌آفریند.

اضافه کرد: به نظر من هر کدام از این چاپچی‌ها اگر به کشوری مانند آلمان که مهد صنعت چاپ است برود، کاری که تحویل می‌دهد در سطح دنیا پیچیده و نادر خواهد بود؛ بیش از 100 سال پیش، زمانی که ما اولین ماشین چاپ را در تبریز راه‌اندازی کردیم، کشوری مانند امارات عربی متحده حتی نامی هم در نقشه نداشت اما الان ما به اندازه نصف امارات هم نمی‌توانیم چاپ کنیم.

مدیرعامل شرکت ایستاکاغذ ادامه داد: البته ما درعین حال می‌توانیم کتابهای درسی کشوری مانند عراق را چاپ کنیم، اما دانش‌آموزی که سنش به 15 سال هم نمی‌رسد، چه می‌داند کاغذ مرغوب و چاپ زیبا چیست؟ بر همین اساس و همین قیاس صنعت ماکارونی و نساجی ما هم دچار مشکل است و در واقع ظلمی با‌لسویه صورت گرفته است!

خسروشاهین در عین حال بازدهی دانشگاه‌ها و مراکز تحصیل رشته چاپ را خوب توصیف کرد و گفت: چاپچی که از ساعت 7 صبح تا 7 شب پای دستگاه چاپ است، باید بتواند حداقل 2 ساعت از وقت کارش را صرف آموزش کند و از حقوقش کم نشود اما متاسفانه چنین چیزی درایران حداقل بخش خصوصی ما تعریف نشده است و درواقع تشکیلات خصوصی ماهنوز به اینجا نرسیده است.

بسیاری از کارگران صنعت چاپ دانش تخصصی لازم را ندارند

مدیرعامل چاپخانه ایران فردا مهمترین معضل چاپ در کشور را دانش کم کارکنان این صنعت دانست و گفت: اصلی‌ترین مشکلی که بسیاری از چاپخانه‌های کشور با آن مواجه‌اند دانش کم و نبود تخصص نزد کارگران صنعت چاپ است.

مصطفی زمزمی مدیرعامل چاپخانه ایران فردا مهمترین معضل چاپ در کشور را دانش کم کارکنان این صنعت دانست و گفت: اصلی‌ترین مشکلی که ما و شاید بسیاری از چاپخانه‌های کشور با آن مواجه‌اند، دانش کم و نبود تخصص نزد کارگران صنعت چاپ است. در واقع بسیاری از کارگران این صنعت با وجود اینکه سالهاست فعالیت می‌کنند دانش لازم برای این حرفه را ندارند.

وی افزود: این تعداد از کارگران گاهی به مرز سنی بازنشستگی هم می‌رسند اما دانش لازم برای فعالیت در صنعت چاپ را کسب نمی‌کنند و با توجه به ورود ماشین‌آلات جدید این صنعت این کارگران به شغلهای کاذب کشیده می‌شوند. قدیمی بودن دستگاههای چاپ هم از دیگر مشکلات صنعت چاپ است با این وجود ورود ماشین‌آلات جدید چاپ به سختی و کندی صورت می‌گیرد و دستگاههای ما اغلب قدیمی است و شاید تنها 10 درصد آنها نوسازی شده است.

مدیرعامل چاپخانه ایران فردا گفت: اگر خواهان تحول در صنعت چاپ هستیم، باید سراغ دستگاههای جدید برویم همان طور که در کشورهای اروپایی تنها سه یا چهار سال از ماشین‌‌آلاتشان استفاده می‌کنند و اتفاقاً بعد از این مدت آنها را به ما می‌فروشند و متاسفانه اغلب چاپخانه‌های ما هم بیشتر از 30 سال از یک ماشین استفاده می‌کنند.

وی در عین حال وجود دانشگاه چاپ را در ایران مفید توصیف کرد و افزود: البته هنوز از این دانشگاه خروجی خاصی نداشته‌ایم اما به نظر می‌رسد فارغ التحصیلان آن پای ماشین‌‌آلات چاپ نیایند چرا که آن زمان دیگر سطح توقعاتشان بالا رفته و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 5 درصد آنها جذب چاپخانه‌ها می‌شوند.

وزارت کتاب تاسیس شود

رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس با بیان اینکه مقوله چاپ و نشر در کنار کتاب از منزلتی بالا در جمهوری اسلامی بهره مند شده است خواستار تاسیس وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت کتاب شد.

حجت‌الا‌سلام رسول جعفریان ضمن تاکید بر منزلت و مقام کتاب گفت: به دلیل اهمیتی که کتاب و کتابخوانی در جمهوری اسلامی پیدا کرده است ضرورت تاسیس یک وزارتخانه مستقلی با عنوان وزات کتاب احساس می‌شود. وزارت ارشاد تا کنون فعالیتهای خوبی در این عرصه داشته است ولی به دلیل اهمیت کتاب در فرهنگ مردم تاسیس وزارتخانه‌ای با این نام شایسته است.

رسول جعفریان در واکنش به پیشنهاد نایب رئیس چاپخانه‌داران ایران برای تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس گفت: تشکیل این فراکسیون نمی‌تواند برای مشکلات حوزه چاپ چندان گرهگشا باشد و اگر قرار باشد برای هر حرفه و صنفی فراکسیون تشکیل دهیم مجلس از انجام وظایف اصلی‌اش باز می‌ماند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات اجرایی حوزه چاپ در حیطه کاری نمایندگان مجلس تعریف نشده است اظهار داشت: یکی از مشکلات کار مجلس این است که وقتش را با جزییات تلف می‌کند نمایندگان نباید وقتشان را با رسیدگی به این مشکلات جزیی تلف کنند و تنها باید به مسائل کلان جامعه بپردازند. نباید از مجلس انتظار داشته باشیم بر اجرای کارها هم نظارت کند. مسئولان چاپخانه می‌توانند دغدعه‌های خود را با نمایندگان در میان بگذارند تا اگر خلاءهای قانونی در این زمینه وجود داشته باشد مجلس آنها را رفع کند.

وی با اشاره به جایگاه نه چندان مناسب کتاب در میان عامه مردم گفت: کتاب در جامعه ما به عنوان کالای اساسی مورد نیاز محسوب نمی‌شود و به محض اینکه وضعیت معیشتی افراد کمی نامساعد می‌شود اولین چیزی که از سبد مایحتاج خود خارج می کنند کتاب است.

حمایت از حرکتهای گروهی برای بهبود زیر ساختهای نشر

رئیس هئیت مدیره تعاونی توزیع کنندگان کتاب با اشاره به طرح تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتحادیه از هرگونه حرکت گروهی که زیر ساختها نشر کتاب را تقویت کند حمایت می کند.

هومن حسین‌پور با اشاره به رفع مشکلات زیر ساختی این صنعت گفت: مشکلات صنعت چاپ و صنعت نشر تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند و بهبود وضعیت هر یک از این دو صنعت برافزایش توان دیگری موثر است. فراکسیون چاپ اگر بتواند به مشکلات حوزه چاپ را به طور تخصصی رسیدگی کند موفق خواهد بود.

حسین‌پور همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادیی که چاپخانه‌داران حوزه نشر با آنها روبرویند ابرازامیدواری کرد: امیدواریم مسئولان و مجلس برای حل این مشکلات که روی حوزه نشر کتاب هم می‌تواند موثر باشد قدمهای مثبتی بردارند، چرا که توجه بیشتر به کتاب و کتابخوانی به ساخت زیرساختهای فرهنگی منجر خواهد شد.

مجلس به جای توجه به مسایل تخصصی به سیاستهای کلان می‌پردازد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است که به دلیل تخصصی بودن برخی از صنفها از جمله صنعت چاپ نمی‌توان برای آنها در مجلس تشکیل فراکسیون داد، بلکه مجلس باید در مسایل کلان به این مسایل توجه کند.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبرنماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد نایب رییس چاپخانه‌داران ایران مبنی بر تشکیل فراکسیون چاپ گفت: اگر قرار باشد برای چاپ فراکسیون تشکیل دهیم توقعات از مجلس بیشتر می‌شود و ما باید برای هر حرفه‌ای در کشور فراکسیون تشکیل دهیم.

وی افزود: یکی از وظایف مجلس حمایت از حقوق اقشار مختلف است. مسئولان چاپ اگر مشکلی از نظر قانونی دارند، می‌توانند با نمایندگان درمیان بگذارند تا نمایندگان موانع قانونی را از سر راه بردارند. وظیفه مجلس توجه به مشکلات کلان جامعه است ونمی‌تواند وارد این مسائل جزیی شود و اگر قرار باشد برای هر صنفی در جامعه فراکسیون تشکیل دهیم، باید نمایندگان عضو فراکسیون هم دراین زمینه اهل فن بوده و تخصص زیادی در زمینه چاپ داشته باشند.

رهبر گفت: تشکیل فراکسیون چاپ نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وقت مجلس را به جزئی‌نگری‌هایی نه‌چندان سودمند مصروف می‌دارد. تخصصی شدن دانش چاپ در ایران مهمترین ملاک برای پیشرفت صنعت چاپ در کشور است.

آموزش در صنعت چاپ به‌روز نیست

جلال ذکایی مدیر کل اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد معتقد است با وجود نیروی انسانی مجرب و ظرفیت بالایی که در این عرصه وجود دارد آموزش و دستگاههای این صنعت به روز نیستند.

ذکایی با بیان این موضوع افزود: صنعت چاپ در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد. در برخی از کشورهای اطراف ما حتی بعضی کشورها ممکن است سابقه‌ای کمتر از 10 یا 20 سال در این صنعت داشته باشند. به عنوان مثال امارات متحده عربی کشوری است که شاید در همین 10 سال اخیر کار در صنعت چاپ را شروع کرده است.

وی با اشاره به اینکه "اگر به بخش خصوصی مجال بدهیم به سرعت می‌تواند خود را همپای صنعت چاپ دنیا پیش ببرد" ادامه داد: این امر در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل سنگاپور، تایلند و کره هم تجربه شده است. این کشورها تا چند سال پیش حرفی برای گفتن نداشتند اما با توجه جدی به حوزه چاپ حداقل توانسته‌اند گلیم خود را در این حوزه بیرون بکشند.

ذکایی افزود: اگر امروزه ما رقبایی مانند ترکیه، امارات و عربستان در خاورمیانه داریم باید فرصت از دست رفته را دوباره به دست بیاویم که البته کار سختی هم نیست. اراده این کار در بخش خصوصی وجود دارد البته دولت هم باید کمک کند.

این کارشناس صنعت چاپ دو مسئله آموزش و توجه به بخش خصوصی را شاه کلید توسعه این صنعت خواند و اظهار داشت: اگر ما آموزش به روز دنیا را نداشته باشیم به غیر از سرخوردگی چیز دیگری نخواهیم داشت. اما اگر با آموزش و سرمایه‌گذاری بتوانیم بازار 70 میلیونی ایران را به تمامی از آن خود کنیم در گام بعدی خواهیم توانست تا بازار 380میلیونی کشورهای عضو اکو را نیز از مشتریان صنعت چاپ خود کنیم.

ذکایی سپس به آثار خوب و نتیجه‌های موفق سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ یاد کرد و گفت: هرگاه سرمایه‌گذاری خوب در کشور انجام ‌شده بهترین کالای چاپی را کشورمان تولید کرده‌ایم. این نشان می‌دهد که ظرفیت این امر وجود دارد. من خیلی تلاش کرده‌ام که فضای صادراتی را در کشور ایجاد کنم که در ابتدای کار هم بسیار سخت بود. دوستانی که تنها در بازار داخلی کار کرده بودند بازار صادراتی را ‌نمی‌شناختند و حتی می‌ترسیدند از کشور بیرون بروند.

وی ادامه داد:‌ نخستین کار ما این بود که این اعتماد به نفس را در بدنه صنعت چاپ به وجود بیاوریم که توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد. با تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ این باور آرام آرام نهادینه شد و هنوز هم زمان لازم دارد تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسد.

مدیر کل اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد در پایان گفت: ما همچنین کمک کردیم که افراد به نمایشگاههایی در کشورهای مختلف بروند و این حضور سبب شده تا امروز خودشان اعتراف ‌کنند که توانسته‌اند بازارهای خوبی را در کشورهای آسیای میانه پیدا کنند.