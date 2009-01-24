  1. بین الملل
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

در ماه آتی میلادی ؛

صدراعظم سابق آلمان به ایران می آید

صدراعظم سابق آلمان به ایران می آید

صدراعظم سابق آلمان در سفری قریب الوقوع به ایران با مقامات کشورمان گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان در سفر به ایران که در ماه آتی میلادی برنامه ریزی شده با تعدادی از مقامات رسمی و دولتی این کشور دیدار و گفتگو می کند.

براساس گزارشی که در تعدادی از رسانه های مکتوب آلمان به نقل از دفتر صدراعظم سابق آلمان منتشر شده هنوز تاریخ دقیق و دیدارهای شرودر مشخص نشده است.

روزنامه "هانوفریشه آلگماینه سایتونگ" با اعلام خبر این سفر نوشته است : شرودر پیشتر در کسوت صدراعظمی آلمان از حق ایران در برخورداری از فعالیت صلح آمیز هسته ای دفاع کرده و بی شک این موضوع از سوژه های مهم در دیدارهای وی با مقامات این کشور است.

کد مطلب 821845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها