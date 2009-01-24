صدراعظم سابق آلمان به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان در سفر به ایران که در ماه آتی میلادی برنامه ریزی شده با تعدادی از مقامات رسمی و دولتی این کشور دیدار و گفتگو می کند.

براساس گزارشی که در تعدادی از رسانه های مکتوب آلمان به نقل از دفتر صدراعظم سابق آلمان منتشر شده هنوز تاریخ دقیق و دیدارهای شرودر مشخص نشده است.

روزنامه "هانوفریشه آلگماینه سایتونگ" با اعلام خبر این سفر نوشته است : شرودر پیشتر در کسوت صدراعظمی آلمان از حق ایران در برخورداری از فعالیت صلح آمیز هسته ای دفاع کرده و بی شک این موضوع از سوژه های مهم در دیدارهای وی با مقامات این کشور است.