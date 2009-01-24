به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی طاهری دبیر جشنواره تجسمی فجر در این باره گفت: با توجه به سیاست کلی مرکز هنرهای تجسمی ایران مبنی بر تمرکززدایی از فعالیتهای تجسمی قرار است آثار پذیرفته شده بعد از نمایش در تهران، در تمام مراکز استانهای بزرگ به معرض دید عموم گذاشته شود.
وی افزود: از هم اکنون بسیاری از استانهای ایران برای میزبانی این آثار اعلام آمادگی کردهاند که براساس ظرفیت و امکانات این استانها به زودی استان های مورد نظر برای نمایش این آثار معرفی می شوند.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخشهای نقاشی، پوستر، مجسمهسازی، کاریکاتور، خوشنویسی با موضوع امید به آینده از 12 بهمن به مدت یکماه در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران و موزه فرهنگی هنری آزادی برگزار میشود.
نظر شما