تبعیض در برچسب گذاری محصولات / ضعف رسانه ملی در ترویج بیوتکنولوژی

دکتر بهزاد قره یاضی در نشست خبرگزاری مهر در خصوص بیوتکنولوژی و مسائل مرتبط با آن گفت: یادمان باشد همانطور که فناوری هسته ای را پذیرفتیم و در آن رشد کردیم فناوریهای دیگر مانند بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک را هم نباید از دست بدهیم.

رئیس انجمن ایمنی زیستی درباره الزام به برچسب گذاری بر روی محصولات تراریخته گفت: برچسب گذاری بر روی این محصولات تحت عنوان عوام فریبانه "دانستن حق مردم است"، عنوان شده است.

وی ادامه داد: اگر برچسب گذاری به این معنا باشد که فرد داوطلبانه روش تولید محصولی را بیان کند، خوب است اما اگر دانستن که حق مردم است را از آنها دریغ کردیم و محصولات غیر تراریخته ای که با انبوهی از سم وارد بازار کشور شده اند را با عدم برچسب زنی، اطلاع رسانی نکردیم و در کنار آن برای یک تولید وطنی الزام کردیم که باید برچسب زنی شود، این برچسب گذاری تبعیض آمیز و بر علیه یک محصول داخلی است و مورد قبول نیست.

قره یاضی به پروتکل کارتاهنا و برچسب گذاری محصولات تراریخته بر اساس این پروتکل اشاره کرد و گفت: در این پروتکل آمده است که اگر محصول تراریخته ای مورد تبادل بین المللی قرار بگیرد باید برچسب گذاری شود و بر روی محموله مورد تبادل عنوان شود که این محموله ممکن است دارای محصول تراریخته باشد.

وی درباره برنامه های انجمنهای علمی برای اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص بیوتکنولوژی گفت: تلاشهای زیادی نظیر برگزاری کلاس های آموزشی، در گروههای سنی و تحصیلی مختلف در انجمن ها صورت می گیرد. انتشار خبرنامه ایمنی زیستی، سایت بیوتکنولوژی، سایت ایمنی زیستی، سایت ژنتیک، نامه نگاری با مسئولان و نمایندگان محترم، اظهارنظر کارشناسانه در مورد لوایح و طرح ها، انتشار کتاب و ژورنال علمی ترویجی و علمی پژوهشی، برگزاری مسابقات، همکاری با مسئولین برای تهیه سرفصل و عناوین دروس و دوره های دانشگاهی، اطلاع رسانی به مسئولان از طریق مذاکره حضوری و در صورت برخورد با درهای بسته از طریق رسانه ها از جمله دیگر فعالیتهای انجمن های علمی هستند.

رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به تهیه فیلمی با نام پله مارپیچ که توسط انجمن بیوتکنولوژی تهیه شده است، گفت: انجمن برای تهیه این فیلم بسیار تلاش کرد و پس از ساخت آن صدا و سیما در ابتدا اعلام کرد که اجازه نمایش نمی دهد و اکنون نیز تنها با پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی حاضر به خریداری آن شده است و این در حالی است که روزانه برای خرید تصاویری که در آزمایشگاههای کمتر پیشرفته اقصی نقاط جهان تهیه شده است مبالغ هنگفتی را پرداخت می کند. آیا این فیلم (پله مارپیچ) که اوج خودباوری را در هر بیننده ای ایجاد می کند موجب افزایش ایمان به شعار پر شعور "ما می توانیم" می شود نباید توسط خود صدا و سیما تهیه می شد؟ حالا که این کوتاهی را کرده نباید لااقل هزینه تولید این فیلم را به انجمن بیوتکنولوژی بپردازد.

محمد علی ملبوبی - رئیس انجمن بیوتکنولوژی، بهزاد قره یاضی - رئیس انجمن ایمنی زیستی، اکبری - رئیس انجمن ژنتیک، اسکندر امیدی نیا عضو هیئت مدیر انجمن ایمنی زیستی، مختار جلالی عضو هیئت مدیره انجمن زیستی و عالم زاده عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی و افراز عضو انجمن ژنتیک در نشست خبرگزاری مهر حضور داشتند.