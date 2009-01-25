200 نوع گیاه دارویی در باغ گیاهان دارویی دانشگاه زابل وجود دارد

دکتر احمد قنبری رئیس دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان گفت: گیاهان از ابتدای تمدن بشر تاکنون کاربردهای متنوعی داشته اند، گیاهان دارویی اگر چه از دیرباز برای آدمیان آشنا و در بسیاری از مواقع مرهم دردهای بشر بوده اند، اما پیشرفتهای علمی و فناوری طی دو دهه اخیر اهمیت و نقش سازنده گیاهان دارویی در تامین نیازهای بشر به ویژه در حیطه دارو و درمان را دو چندان ساخته است.

وی افزود: با توجه به عوارض جانبی ناشی از استفاده داروهای شیمیایی، بیشتر کشورهای دنیا به داروهای گیاهی و گیاه درمانی روی آورده اند.

قنبری عنوان کرد: کشور ایران دارای شرایط آب و هوایی متنوعی است که این امر خود موجب تنوع رشد گیاهان مختلف منجمله گیاهان دارویی شده است.

رئیس دانشگاه زابل اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان بدلیل برخورداری از تنوع اقلیمی، محل و رویشگاه طبیعی تعداد زیادی از گیاهان دارویی است به طوری که در مجتمع تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل 200 گونه گیاه دارویی پرورش یافته اند و این مطلب حاکی از آن است که این گیاهان با ارزش، سازگاری بالایی با این شرایط محیطی دارند.

دکتر احمد قنبری عنوان کرد: کشت گونه های مستعد گیاهان دارویی در باغ گیاهان دارویی مجتمع تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در دو فصل زراعی (پاییز و بهار)، گامی در جهت تغییر در الگوی کاشت، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی گیاهی منطقه همچنین افزایش درآمد کشاورزان منطقه و اشتغالزایی است.

وی اظهار داشت: بهره برداری از این گیاهان هنوز آن طور که در کشورهای مترقی دنیا معمول است در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و علت آن می تواند عدم شناخت مردم از خواص این گیاهان باشد.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا منجمله شرق آسیا، اروپا گرایش شدیدی به جمع آوری و اهلی کردن و زراعت گیاهان دارویی به وجود آمده است.

دانشگاه زابل بیش از 700 نیروی فعال کاری علمی و آموزشی و بیش از 14 هزار نفر دانشجو دارد و با وجود دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار به عنوان محور توسعه جنوب شرق کشور محسوب می شود.