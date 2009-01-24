بندر تجاری تفریحی در چمخاله ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، مهرداد لاهوتی عصر شنبه در جریان بازید از منطقه چمخاله اظهارداشت: این بندر براساس مصوبه هیئت دولت در دو محور اصلی گردشگری و تجاری احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه مشاوره مطالعات خود را در خصوص محور تفریحی بندرچمخاله به اتمام رسانده است، افزود: اسکله ای بدین منظور طراحی و پیمانکار نیزانتخاب شده است.

لاهوتی ادامه داد: هم اکنون یک پست اسکله به طول 20 متر و به عرض 30 متر طراحی، ساخته و به بندرچمخاله منتقل شده است.

نماینده لنگرود با اعلام اینکه پنج میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، متذکر شد: با احداث محور تفریحی، این بندر برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم ادامه داد: مطالعات محور دوم این طرح از سوی مشاوره در حال انجام است که به زودی برنامه تجاری این بندر نیز اعلام می شود.