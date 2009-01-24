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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

نماینده لنگرود:

بندر تجاری تفریحی در چمخاله ایجاد می شود

بندر تجاری تفریحی در چمخاله ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم از ایجاد بندر تجاری تفریحی در چمخاله این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، مهرداد لاهوتی عصر شنبه در جریان بازید از منطقه چمخاله اظهارداشت: این بندر براساس مصوبه هیئت دولت در دو محور اصلی گردشگری و تجاری احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه مشاوره مطالعات خود را در خصوص محور تفریحی بندرچمخاله به اتمام رسانده است، افزود: اسکله ای بدین منظور طراحی و پیمانکار نیزانتخاب شده است.

لاهوتی ادامه داد: هم اکنون یک پست اسکله به طول 20 متر و به عرض 30 متر طراحی، ساخته و به بندرچمخاله منتقل شده است.

نماینده لنگرود با اعلام اینکه پنج میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، متذکر شد: با احداث محور تفریحی، این بندر برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم ادامه داد: مطالعات محور دوم این طرح از سوی مشاوره در حال انجام است که به زودی برنامه تجاری این بندر نیز اعلام می شود.

کد مطلب 821888

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