448 پروژه عمرانی در بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسعود نصوری بعد از ظهر امروز در نشست بررسی وضعیت طرح های افتتاحی دهه فجر امسال استان بوشهر افزود : از این تعداد 416 پروژه با اعتبار 143 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ‌ای و 32 پروژه نیز با اعتبار سه هزار و 116 میلیارد تومان از محل اعتبارات تسهیلاتی به بهره ‌برداری می ‌رسد .

وی اظهار داشت:‌ از مجموع طرح های افتتاحی در دهه فجر امسال شرکت برق استان بوشهر با 92 پروژه و اعتبار 84 میلیارد ریال بیشترین تعداد پروژه‌ها را به خود اختصاص داده است .

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر عنوان کرد: از نظر اعتباری نیز شرکت گاز استان بوشهر با هفت پروژه و186میلیارد ریال بالاترین میزان اعتبار پروژه‌های افتتاحی را در دهه فجر امسال دارد .

نصوری گفت: با توجه به اینکه گازرسانی به شهرهای استان بوشهر از مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری به این استان است تلاش می شود تا مشعل گاز همزمان با دهه فجر امسال در ورودی شهر بوشهر روشن شود .

نصوری اظهار داشت: گازرسانی به استان بوشهر از مطالبات دیرینه مردم است که بررسیها بیانگر پیشرفت خوب اجرای طرحهای گازرسانی است .

وی یادآور شد: بهره برداری از مجتمع پتروشیمی و پروپیلن جم، کمربندی گناوه، خط انتقال گاز به شهرهای بوشهر و چغادک از مهمترین پروژه‌‌هایی است که در دهه فجر امسال به بهره ‌برداری می رسند.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: آهنگ توسعه در بسیاری از زیرساختهای توسعه ای استان بوشهر از شتاب خوبی برخوردار است.