اصغر خودکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفع نامناسب زبالههای شهری هم اکنون در برخی از نقاط استان به جدی ترین تهدید زیست محیطی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: رهاسازی زبالههای شهری در مناطق روباز و آتش زدن زباله ها در برخی از این مراکز دفع، موجب تولید گازهای خطرناک رادیواکتیو و راگوم میشود که منابع زیست محیطی استان را با خطر نابودی مواجه کرده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با انتقاد از دفع نا مناسب زباله ها و نیز پایین بودن سرانه فضای سبز در استان نسبت به توسعه فضای سبز و پوشش گیاهی در تمام مناطق استان تاکید کرد.
وی افزایش سرانه فضای سبز، مشارکت مردم و تمام دستگاه های اجرایی و ذیربط، حفظ و احیای زیستگاههای طبیعی، افزایش تنوع زیستی، استفاده از وسایط نقلیه عمومی و... را در کاهش خسارات و آلودگی زیست محیطی و هوای استان موثر دانست.
خودکار در پایان با اشاره به تنوع مطلوب زیستگاههای استان اردبیل از جمله جنگل فندقلو، آغداغ خلخال و مناطق حفاظت شده نوار مرزی مغان، مشکینشهر، زیستگاه ملی سبلان و دریاچه نئور خاطر نشان کرد: در آینده ای نزدیک و با مشارکت بخش خصوصی مجموعه باغ پرندگان و حیاط وحش در اردبیل راه اندازی خواهد شد.
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