حذف نام منافقین از لیست تروریستها برخلاف روابط حسنه ایران و اروپا است

زهره الهیان که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: البته حذف نام منافقین از لیست گروه های تروریستی برخی کشورهای اروپایی سابقه داشته و این درحالی است که ماهیت کار گروههای تروریستی واقدامات این گروهک برای همگان مشخص است.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با اشاره به دیدارهای خود با برخی نمایندگان پارلمان فرانسه و انگلیس گفت: نمایندگان کشورهای اروپایی معمولا دراین موضوعات فرافکنی می کنند و بحث را به این سمت می برند که این اقدامات از سوی دستگاه قضایی کشور شان انجام می شود و با این بهانه خود را مبرا می کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: این نوع موضع گیری نمایندگان اروپایی حاکی از آن است که خود این افراد هم اقدامات منافقین را قابل دفاع نمی دانند اما آن را از حیطه اختیارات دستگاه قضایی خود می خوانند.

وی یادآور شد: ایران باید در مقابل این اقدامات با جدیت وارد شود و از کشورهای اروپایی موضوع را سئوال کند و اعلام کند حذف نام منافقین از لیست سیاه مخالف روابط حسنه است، این اقدام حسن نیت کشورهای اروپایی در قبال ایران را زیر سوال می برد.